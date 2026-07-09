"음바페 경기 못 봤나" 슈퍼컴, 4년 전 결승 재현→아르헨티나, 또 프랑스 꺾고 월드컵 우승…8강 전망 전격 공개

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[스포츠조선 김성원 기자]2026년 북중미월드컵이 클라이맥스를 향해 내달리고 있다.

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북중미월드컵 8강전이 10일(이하 한국시각) 시작된다. 공동 개최국 미국, 멕시코, 캐나다가 16강에서 모두 사라졌다. '영원한 우승후보' 브라질과 크리스티아누 호날두의 포르투갈도 탈락했다.

유럽이 대세다. 프랑스, 스페인, 잉글랜드, 벨기에, 노르웨이, 스위스 등 6개팀이 살아남았다. 디펜딩챔피언 아르헨티나가 남미의 자존심을 지켰다. 모로코는 아프리카 팀으로 유일하게 생존했다. 아시아는 32강에서 이미 모두 퇴출됐다.

8강 대진도 완성됐다. 프랑스는 10일 오전 5시 모로코, 스페인은 11일 오전 4시 벨기에, 잉글랜드는 12일 오전 6시 노르웨이, 아르헨티나는 12일 오전 10시 스위스와 4강 진출을 다툰다.

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8강전부터 혈전은 모두 미국에서 열린다. 영국의 '더선'은 8일 '잉글랜드에는 영광스러운 결과가 아니다'며 슈퍼컴퓨터가 예상한 8강 이후 결과를 공개했다.

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잉글랜드는 엘링 홀란의 노르웨이를 1대0으로 꺾고 4강에 오를 것으로는 전망됐다. 하지만 스위스를 2대1로 꺾고 준결승에 진출할 아르헨티나에는 0대1로 패할 것으로 예측됐다.

아르헨티나의 결승 상대는 4년 전 카타르월드컵 결승전이 재현된다. 바로 프랑스다.

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프랑스는 8강전에서 모로코를 2대0으로 꺾고, 벨기에를 3대1로 물리친 스페인을 4강에서 맞닥뜨릴 것으로 전망됐다. 프랑스는 4강전에선 스페인에 3대2 승리를 거둘 것으로 예상됐다.

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대망의 프랑스와 아르헨티나 결승전, 이번에도 리오넬 메시의 우승이 예측했다. 아르헨티나가 2대1로 승리할 것이라는 전망이다. 카타르 대회에서 두 팀은 120분 연장 혈투 끝에 3대3으로 비긴 후 승부차기에서 아르헨티나가 4-2로 승리했다.

아르헨티나의 우승이 현실이 될 경우 1958년과 1962년 월드컵 2연패를 달성한 브라질에 이어 64년 만의 2연패를 차지한다. 하지만 프랑스는 이번 대회 가장 강력한 우승 후보다.

5경기에서 무려 14골을 넣는 막강 화력을 과시하고 있다. 주포 킬리안 음바페는 5경기에서 무려 7골을 넣었다. 메시(8골)에 이어 득점 2위다. 음바페는 우스만 뎀벨레(4골 2도움), 마이클 올리세(5도움)라는 막강 트리오와 최상의 호흡을 발휘하고 있다.

한편, 슈퍼컵은 3위 결정전에선 스페인이 잉글랜드를 2대0으로 꺾을 것으로 예측했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com