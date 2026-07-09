[오피셜]'맨유에서의 실패로 많이 배웠다'는 AC밀란 아모림 감독, '불혹' 모드리치에게 잔류 요청.. "나와 1년 만 해보자"

모드리치 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"나는 루카 모드리치에게 두번이나 남아달라고 말했다."

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레알 마드리드 레전드 미드필더 모드리치가 이탈리아 세리에A AC밀란에 한 시즌 더 머물 수 있게 됐다. 최근 새롭게 지휘봉을 잡은 루벤 아모림 감독은 새 2026~2027시즌을 앞두고 베테랑 모드리치가 필요한 자원이라고 평가하고 잔류 요청 의사를 전달했다. 크로아티아 국가대표로 최근 북중미월드컵 일정을 모두 마친 모드리치가 개인적인 결정만 하면 다시 밀란 유니폼을 입게 된다. 크로아티아는 이번 월드컵 32강에서 포르투갈에 1대2로 역전패하며 대회를 마감했다.

그는 지난 6월말로 밀란과의 계약이 종료된 상태로 현재 FA다. 모드리치는 2025년 여름, 레알 마드리드에서 밀란으로 이적했다.

Italian football club AC Milan's newly recruited Portuguese coach Ruben Amorim talks to the press as he leaves Linate Airport after his arrivhal in Milan on July 6, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 9일 자신의 SNS를 통해 '모드리치가 1년 더 밀란에 머물 수 있다. 아모림 감독이 확인해준 것'이라고 전했다. 로마노에 따르면 세리에A 무대가 낯선 아모림 감독은 경험이 풍부한 모드리치가 필요하다고 판단했다. 또 아모림은 첫 기자회견에서 "나는 모드리치와 첫 시즌을 함께 하고 싶다"고 말했다.

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밀란 구단은 모드리치와의 1년 새로운 계약 준비를 마친 상태라고 한다. 모드리치가 받아들이기만 하면 모든 게 끝난다.

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밀란은 지난 2025~2026시즌 세리에A에서 5위로 기대이하의 성적을 냈다. 그로인해 유럽챔피언스리그 진출 자격을 획득하지 못했다. 경제적 손실도 막대하다. 대신 밀란은 유로파리그에 출전한다. 밀란 구단은 지난 시즌 종료 후 성적 부진의 책임을 물어 바로 마시밀리아노 알레그리 감독을 경질했다. 그리고 지난 1월 맨체스터 유나이티드에서 경질된 후 '야인'으로 있었던 아모림을 새 사령탑으로 결정했다. 올해 만 41세인 아모림은 포르투갈 출신의 젊은 감독이다. 그는 맨유에서의 14개월 재임하면서 감독으로 실패한 걸 인정했다. 대신 그는 "많이 배웠다. 실수가 많았다. 나는 앞으로 더 잘 할 수 있다. 경험을 통해 배웠다"고 말했다. 밀란과 작별한 알레그리 감독은 나폴리 새 사령탑으로 부임했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia - Toronto Stadium, Toronto, Canada - July 2, 2026 Croatia's Luka Modric acknowledges fans after the match as Croatia are eliminated from the World Cup REUTERS/Jeenah Moon

1985년생인 모드리치는 현재 소속 클럽이 없다. 그의 시장가치는 350만유로다. 그의 나이를 감안할 때 선택지가 많은 건 아니다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com