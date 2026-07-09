[오피셜]'4년 만의 리턴 매치' 프랑스 국대 사령탑 데샹 감독, 모로코에 경계 태세.."그들은 파라과이와 다르다"

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - France Press Conference - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 8, 2026 France coach Didier Deschamps during the press conference REUTERS/Brian Snyder TPX IMAGES OF THE DAY

France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates with his coach Didier Deschamps after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Paraguay and France at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on July 4, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"모로코의 프로필은 파라과이와 다르다."

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프랑스 축구 대표팀 사령탑 디디에 데상 감독은 북중미월드컵 8강 상대 모로코를 경계했다. 프랑스와 모로코는 10일 오전 5시(한국시각) 미국 보스턴 스타디움에서 준결승 진출을 놓고 단판 승부를 갖는다. 두 팀은 4년 만의 리턴 매치다. 2022년 카타르월드컵 4강에서 충돌했고, 당시 프랑스가 2대0 승리했다.

This combination of pictures created on July 07, 2026 showsFrance's forward #10 Kylian Mbappe (R) celebrating scoring his team's first goal with forward #07 Ousmane Dembele at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 30, 2026, and Morocco's defender #14 Issa Diop celebrating scoring his team's first goal with Morocco's forward #09 Soufiane Rahimi at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.. France and Morocco will meet in a 2026 World Cup quarter-final football match at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by FRANCK FIFE and CARL DE SOUZA / AFP)

프랑스는 이번 월드컵에서 최다인 14골을 기록 중이다. 데샹 감독은 모로코 상대로 훨씬 더 높은 공격 효율성을 주문했다. 그는 경기 하루 전 기자회견에서 "공격적인 측면에서 효율적이어야 한다. 모든 영역에서 두 팀 모두 강력한 자산을 가지고 있다"면서 "우리는 효율적이지만 이 부분에서 더 잘 할 수도 있었다. 6번의 기회에서 2골을 넣기도 하고, 때로는 2번의 기회를 모두 살려 2골을 넣기도 한다. 효율적인 것이 더 중요하다"고 말했다.

프랑스는 16강전서 파라과이 상대로 킬리안 음바페의 페널티킥골로 1대0 승리하며 8강에 올랐다. 프랑스 주장 음바페는 이번 대회에서 7골을 기록 중이며, 8골을 넣은 아르헨티나의 리오넬 메시를 추격 중이다. 프랑스는 음바페를 필두로 우스만 뎀벨레, 마이클 올리세, 브래들리 바르콜라 등의 막강한 공격라인을 구축하고 있다. 백업으로 두에가 나올 정도다.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Kylian Mbappe #10 of France during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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모로코는 32강에서 네덜란드, 16강에서 공동 개최국 캐나다를 무너트리며 가파른 상승세를 타고 있다. 데샹 감독은 "모로코의 프로필은 파라과이와 다르다. 우리는 4년 전 준결승에서 모로코를 만났다"라며 "그들은 아프리카네이션스컵 결승전을 치른 강팀이다. 그들은 최고의 개인 기량을 갖추고 있다. 상대는 경기하러 여기에 온 것이 아니며, 승리하려고 여기에 왔다. 우리는 이 훌륭한 팀을 상대로 준비하고, 성과를 내고, 결과를 만들어내야 한다"고 말했다. 프랑스는 미드필더 오렐리앙 추아메니(근육 부상)의 선발 출전 여부가 불투명하다. 모로코는 주 공격수 사이바리가 햄스트링 부상으로 이번 프랑스전 출전이 어려운 상황이다.

Morocco head coach Mohamed Ouahbi talks to the media during a press conference ahead of the World Cup quarterfinal soccer match between France and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

Morocco head coach Mohamed Ouahbi stands with Morocco's Brahim Diaz for a photo after a press conference ahead of the World Cup quarterfinal soccer match between France and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

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국제축구연맹은 파라과이와의 경기에서 받은 올리세의 옐로카드를 취소해달라는 프랑스축구협회의 항소에 대해 '경고가 그대로 유지된다'고 통보했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com