"피하지 않겠습니다" 韓 축구 위해 정면돌파, 홍명보 감독 작심 발표..."미국행? 가족 지키기 위해"→"책임 오롯이 나에게 있다, 끝까지 감당"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]결과에 책임을 지고, 자진 사퇴했던 홍명보 감독이 입을 열었다. 변명이 아닌, '가짜 뉴스'와 각종 무책임한 말들에 다시 한번 책임감을 느끼고 정면돌파에 나섰다.

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아픔뿐인 월드컵이었다. 대한민국은 '개최국' 멕시코, 체코, 남아공과 함께 A조에 속하며 기대감이 컸다. 역대 월드컵 조편성 중 최고 수준이라는 평가가 쏟아?병? 1차전 체코 상대 승리로 꽃길을 걷는 듯 했지만, 멕시코와의 2차전에서 어이없는 실수로 0대1로 패했고, 남아공과의 최종전은 졸전 끝에 0대1로 패했다. 조 3위, 여전히 희망이 남아있었지만, 다른 팀들의 결과에 기대는 시간들은 축구 팬들에게 더 큰 실망감으로 다가왔다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

조별리그 성적 부진에 책임을 지고 홍 감독은 국가대표 감독직에서 사퇴했다. 그는 "진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"며 고개를 숙였다. 결과를 뒤바꿀 수는 없는 아쉬움, 홍 감독은 그 책임의 몫을 온전히 자신에게 돌렸다. 홍 감독은 "설명보다 책임을 말씀드리기 위해 이 자리에 섰다"고 사퇴 기자회견의 의유도 명확히 했다. 다만 사퇴 이후에도 온갖 목소리가 쏟아졌다. 설명의 부재, 사퇴 이후 미국행 등을 걸고 넘어졌다. 2일 미국에 있는 가족과 함께 시간을 보내기 위해 LA로 출국한 홍 감독은 결국 침묵을 깨고 입장을 밝혔다.

그는 9일 '홍명보 전 국가대표팀 감독, 국민 여러분께 드리는 말씀'이라며 '대한민국 축구를 사랑해 주시고 응원해 주신 모든 국민 여러분께 진심으로 사과드립니다. 국가대표팀 감독이라는 막중한 책임을 맡았음에도 월드컵에서 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 만들어드리지 못했습니다'고 재차 사과했다. 이어 '그 결과에 대한 모든 책임은 감독인 저에게 있습니다. 기대와 응원에 보답하지 못했고, 많은 분들께 실망과 상처를 드렸습니다. 감독으로서 그 책임을 무겁게 받아들이며 다시 한번 깊이 사과드립니다'라고 고개를 숙였다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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침묵의 이유는 외면이 아니었다. 결과에 대한 무거운 비판을 받아들이고, 변명 없이 결과를 짊어지겠다는 의지였던 것으로 보인다. 하지만 사실과 다른 내용, 선수들과 스태프까지 피해를 보는 상황이 이어지자, 직접 나설 수밖에 없었다. 홍 감독은 '대표팀 감독직에서 물러난 뒤, 국민 여러분께 어떤 말씀을 드려야 할지 오랫동안 고민했습니다. 월드컵이 끝난 뒤 제게 가장 먼저 주어진 일은 결과를 받아들이는 것이었습니다'며 '하지만 시간이 흐르면서 사실과 다른 내용들이 사실인 양 알려지고, 확인되지 않은 이야기들까지 더해졌습니다. 무엇보다 그 과정에서 함께 대표팀을 위해 헌신했던 선수들과 스태프들까지 오해와 추측 속에 놓이는 모습을 보며, 침묵만 하는 것이 과연 옳은 일인지 다시 돌아보게 되었습니다'라고 했다.

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미국행에 대한 입장도 명확히 했다. 도피성이라는 근거 없는 추측들에 확실히 선을 그었다. 그는 '미국에 머물게 된 것 역시 결과를 외면하거나 피하기 위한 선택은 아니었습니다. 당시 저와 가족을 향한 협박과 신변 안전에 대한 우려가 있었고, 한 가정의 가장으로서 가족을 지켜야 했기 때문입니다. 하지만 그 어떤 이유로도 감독으로서 해야 할 일을 외면하거나 국민 여러분을 피하려 했던 것은 결코 아니었습니다'라고 했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

화제가 됐던 국회 청문회 출석 여부도 명쾌하게 밝혔다. 국회 문화체육관광위원회는 9일 전체회의를 열어 대한축구협회 청문회를 22일 개최하기로 했다. 홍 감독도 증인으로 채택됐다. 피하지 않고 그 자리에 서서 책임을 다하겠다는 의지를 확고히 했다. 그는 '청문회가 열린다면 그 자리는 월드컵 결과에 대해 국민 여러분께 설명드리는 자리라고 생각합니다. 그렇다면 그 자리에 서야 할 사람도 감독인 저입니다. 결과에 대한 책임은 오롯이 감독인 저에게 있습니다. 그렇기에 청문회가 열린다면 감독으로서 제가 감당해야 할 책임 역시 저 혼자 끝까지 감당하겠습니다. 국민 여러분 앞에서 제가 알고 있는 사실은 있는 그대로 말씀드리며, 어떠한 질문도 피하지 않겠습니다'고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com