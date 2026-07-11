'슈팅 34개' 1위 싸움 수원 삼성 충격 역전패, 강성진 선제골에도 안산 그리너스에 1-2 패배…대구FC, 성남에 3-2 역전승(종합)

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]수원 삼성이 충격 역전패를 떠안았다.

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수원 삼성은 11일 안산 와~스타디움에서 열린 안산 그리너스와의 '하나은행 K리그2 2026' 원정 경기에서 1대2로 역전패했다. 수원(10승3무3패)은 선제골을 넣고도 승리하지 못했다. 수원은 이날 경기 결과에 따라 부산 아이파크(승점 33)를 밀어내고 1위로 뛰어오를 수 있었다. 하지만 2위를 지키는 데 만족해야 했다. 수원은 이날 슈팅 34개(유효 슈팅 16)를 시도하고도 승리하지 못했다. 반면, 안산(4승2무10패)은 지난 4월 25일 전남 드래곤즈전(2대1 승) 이후 7경기 만에 승리했다.

시작은 수원이 좋았다. 수원은 전반 30분 강성진의 선제골로 앞서나갔다. 강성진은 올 시즌 1호골을 넣으며 환호했다. 안산은 뒷심을 발휘했다. 후반 17분 리마의 득점으로 1-1, 동점을 만들었다. 리마는 상대 수비수 고종현과의 몸싸움을 이겨내고 득점포를 완성했다. 기세를 올린 안산은 후반 37분 김인성의 득점으로 역전에 성공했다. 김인성은 김정현이 중원에서 뿌려준 공을 오른쪽에서 잡아 중원을 파고 들었다. 이후 강력한 중거리슛으로 수원의 골망을 뚫어냈다. 다급해진 수원은 총공세를 펼쳤지만, 안산의 집중력이 더 강했다. 수원은 원정에서 1대2로 패배했다.

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대구FC는 대구iM뱅크PARK에서 열린 성남FC와의 홈경기에서 3대2로 역전승했다. 대구는 전반 17분 베니시오에게 선제골을 내줬지만, 7분 뒤 김주공의 페널티킥 득점으로 동점을 만들었다. 대구는 후반 3분 이정빈에게 또 실점했지만, 류재문과 단레이의 연속골을 묶어 3대2로 승리했다. 대구(8승5무3패)는 8경기 무패를 달리며 3위로 점프, 상위권 순위 싸움에 불을 지폈다.

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화성시종합경기타운 주경기장에서 열린 경기에선 파주프런티어가 화성FC를 2대1로 눌렀다. 파주는 전반 14분 아리아스, 후반 32분 보르하 바스톤의 득점으로 2-0 리드를 잡았다. 화성은 후반 38분 최명희의 득점으로 추격했지만, 승패를 뒤집지 못했다. 파주가 2대1로 이겼다.

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용인FC와 충북청주FC는 용인미르스타디움에서 열린 대결에서 1대1로 비겼다. 충북청주가 전반 38분 가르시아의 선제골로 앞서나갔으나 용인이 후반 24분 최영준의 득점으로 동점을 만들었다. 두 팀은 승점 1점을 나눠가졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com