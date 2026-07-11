[대학축구]'전통의 강호' 연세대 vs '신흥 강호' 선문대…'빅 매치' 성사

사진제공=한국대학축구연맹

사진제공=한국대학축구연맹

Advertisement

Advertisement

너무 빨리 만났다. 8강전에서 '빅 매치'가 성사됐다. '전통의 강호' 연세대와 '신흥 강호' 선문대가 13일 오후 4시 30분 강원 태백의 고원 3구장에서 제62회 추계대학축구연맹전 백두대간기 8강전에서 격돌한다. 이 밖에 백두대간기 8강전에선 전주대-중앙대, 고려대-용인대, 한양대-동명대의 대결이 펼쳐진다.

Advertisement

13일 오후 6시 30분 열리는 태백산기 8강전 대진도 확정됐다. 광운대-홍익대, 울산대-숭실대, 한남대-초당대, 경기대-영남대가 준결승행 티켓을 놓고 한판 대결을 벌인다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇제62회 추계대학축구연맹전 백두대간기 16강(전적)

Advertisement

전주대 2-1 호남대

Advertisement

선문대 4-0 전주기전대

중앙대 2-1 칼빈대

Advertisement

연세대 3-0 경희대

Advertisement

고려대 3-2 명지대

한양대 3-0 동의대

용인대 4-1 인천대

동명대 2-0 강서대

◇제62회 추계대학축구연맹전 태백산기 16강(전적)

광운대 1-0 호원대

한남대 4-3 중원대

홍익대 2-0 단국대

초당대 1-0 세경대

울산대 3-1 인제대

경기대 2-0 김천대

숭실대 1-0 성균관대

영남대 2-0 동원대