"난 홀란과 다르다!" 해리 케인. 홀란을 평가하다. "우린 완전 다른 플레이. 포지션 완전 다르다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] "난 홀란과 다르다"

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잉글랜드 에이스 스트라이커 해리 케인은 이렇게 말했다.

노르웨이 에이스 엘링 홀란에 대한 얘기다.

존중을 담은 말이다.

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잉글랜드와 노르웨이는 12일 오전 6시(이하 한국시각) 2026년 북중미월드컵 8강전에서 맞대결을 펼친다. 미국 플로리다주 마이애미 가든스에 위치한 하드록 스타디움에서 열린다.

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케인은 경기가 열리기 하루 전인 11일 현지매체와의 인터뷰에서 노르웨이 에이스 엘링 홀란과 비교에 대한 질문을 받자 '그 질문은 내가 답하기 어렵다. 우선 우리는 거의 완전히 다른 플레이어라고 생각한다. 둘 다 스트라이커로 보이지만, 솔직히 말하면 (우리는) 거의 다른 포지션을 가지고 있다'고 했다.

그는 '골을 넣는 것은 같지만, 다른 포지션의 선수다. 나는 공을 좀 더 많이 만지고, 경기에 참여하는 것을 더 좋지만, 최전방에서도 뛸 수 있다'며 '홀란은 정말 대단하다. 그의 득점 기록은 매우 좋다. 신체적으로 그는 골을 넣는 기계이자 야수다. 마무리 능력은 최고 수준이다. 득점 기록이 모든 것을 말해준다'고 했다.

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즉, 자신과 홀란의 경기 스타일이 다르다는 점을 분명히 하면서도 홀란에 대한 존중을 진하게 남겼다.

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그는 '선수이자 동료 프로로서 매우 존경한다. 최근 몇 년간 그의 전반적 성과가 말해준다. 그는 환상적 선수'라고 했다.

두 선수는 이번 월드컵에서 강력한 모습이다.

개인 득점 순위 1위는 킬리안 음바페, 리오넬 메시다. 8골을 기록 중이다. 3위가 엘링 홀란(7골) 해리 케인이 4위(6골)다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com