[오피셜]"이거 완전히 조작된 경기잖아" 또 오심 논쟁 벌어지나, "공 닿았다고" 폭발, 스파이더캠 충돌 논란...FIFA는 "센서 작동 없었다" 발표

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]공과 스파이더캠의 충돌이 불생했는지에 대한 논란이 월드컵을 달구고 있다.

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국제축구연맹(FIFA)은 공식 SNS를 통해 '노르웨이와 잉글랜드의 경기에서 커넥티드 볼의 센서는 공이 공중에 떠 있을 때 아무런 신호가 없었다. 이로 인해 공이 와이어에 닿아 궤적이 바뀌었다는 증거가 없는 것으로 확인됐다'고 발표했다.

잉글랜드는 12일 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 노르웨이와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 연장 혈투 끝에 2대1로 승리했다. 승리의 주역은 주드 벨링엄이었다. 잉글랜드가 0-1로 끌려가던 상황, 벨링엄은 전반 추가시간 동점골을 비롯해 연장 전반 결승골까지 터트리며 팀을 4강으로 이끌었다.

사진=FIFA 미디어 캡처

다만 경기 후 논란이 발생했다. 벨링엄의 동점골 당시 장면이다. 동점 골 직전 노르웨이 골키퍼 골킥이 경기장 상공에 설치된 카메라의 케이블에 맞았다는 의혹이 제기됐다.

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경기 종료 후 솔바켄 감독은 "주심은 직접 못했고, 실제로 일어났다는 어떤 메시지도 받지 못했다고 말했다. FIFA는 터치도 없고 공 칩에도 신호가 없었다고 해서 그가 할 수 있는 일이 없다고 했다. 하지만 공은 곧장 아래로 떨어졌다. 공이 닿았다"고 분노했다. 일부 레전드들도 의혹에 눈을 떼지 못했다. 잉글랜드 레전드 웨인 루니 또한 'BBC'를 통해 "공이 휘어져 빠르게 떨어지는 것 같다. 공의 방향을 약간 바꿔놓은 것 같다"고 주장했다.

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AP통신은 '노르웨이 골키퍼 외르얀 닐란의 골킥이 경기장 상공 카메라 케이블에 스친 모습이 포착됐다. 닐란의 골킥이 공중에서 궤적이 바뀌는 장면이 중계 화면에 잡혔다. 축구공이 경기장 상공 외부 구조물에 맞으면 주심은 경기를 중단하고 드롭볼을 통해 경기를 재개해야 한다'고 전했다. 다만 해당 장면에서 드롭볼은 이뤄지지 않았다. 실점 후 노르웨이 선수들의 항의도 있었으나, 주심은 경기를 속행했다.

로이터연합뉴스

미국 ESPN은 '볼이 접촉된 것처럼 보였지만, 경기가 중단되지 않았다. 이날 비디오 보조심판 제롬 브리사드가 VAR 판독 역할을 맡았다. 그는 판정 논란이 일어난 8강 아르헨티나-이집트 경기에서도 VAR 역할을 맡았다'며 의혹을 제기했다. 당시 이집트전 이후 호삼 하산 감독은 판정 논란을 제기하며 "이 경기는 분명히 조작된 경기였고, 전 세계가 그것을 봤다"고 주장하기도 했다.

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팬들은 이번 논란에 대해 "우리의 눈을 속이는 것인가", "분명 무언가에 충돌했다"고 주장했다. 이집트전에 이어 이번에는 잉글랜드와 노르웨이의 경기에서 발생한 판정 논란으로 다시 월드컵 판정에 대한 비판의 목소리가 커지고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com