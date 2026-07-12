열대야 속 대혈투! '구성윤 VS 박청효 선방쇼' 서울-강원, 0-0 무승부 '서울 선두 유지+강원 3위 점프'...안양, 인천에 1-0 승, 제주-대전은 0-0 무[K리그1 리뷰]

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[상암=스포츠조선 박찬준 기자]혈투 끝에 FC서울과 강원FC 모두 웃지 못했다.

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서울과 강원은 12일 서울월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 17라운드에서 0대0으로 비겼다. 나란히 3연승을 달리던 양 팀은 승점 1점을 나눠가지며 서울은 4경기 무패, 강원은 7경기 무패를 유지한 것에 만족해야 했다. 서울은 승점 36점으로 선두를 지켰고, 강원은 승점 28점으로 3위로 뛰어올랐다.

서울은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 클리말라와 안데르손이 투톱을 이뤘다. 좌우에는 문선민과 정승원이, 중앙에는 손정범과 바베츠가 자리했다. 포백은 김진수-로스-야잔-최준이 꾸렸다. 구성윤이 골키퍼 장갑을 꼈다. 조영욱 송민규 정현우 이승모 황도윤 박성훈 이한도 박수일 강현무가 벤치에 앉았다.

강원도 4-4-2로 맞섰다. 고영준 최병찬이 번함없이 투톱을 구성했다. 허리진은 김대원 서민우 이유현 모재현이 꾸렸다. 수비진은 송준석-이기혁-강투지-강준혁이 나섰다. 박청효가 골문을 지켰다. 아부달라, 제시, 김건희 박상혁 김동현 이승원 김도현 신민하 홍진혁이 조커로 대기했다.

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전반 초반부터 팽팽한 흐름이 이어졌다. 양 팀 모두 조심스럽게 경기를 운영했다. 전반 13분 강원이 먼저 좋은 기회를 만들었다. 왼쪽에 송준석이 파고들던 서민우에게 감각적으로 내줬다. 서민우의 컷백이 파고들던 강준혁에게 연결됐다. 강준혁의 슈팅은 골대를 넘어갔다.

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서울이 반격했다. 18분 최준이 오른쪽에서 크로스를 올렸다. 안데르손이 가슴으로 트래핑 후 발리 슈팅을 시도했다. 강원 수비가 몸으로 막았다. 이어진 코너킥 상황. 흐른 볼이 박스 밖에 있던 김진수에 향했다. 김진수가 왼발 중거리 슈팅으로 연결했다. 골대를 넘어갔다.

20분 서울이 역습에 나섰다. 안데르손이 폭발적인 드리블로 강원 진영까지 넘어갔다. 파고들던 문선민에게 정확한 패스를 찔렀다. 하지만 문선민이 공을 받는 과정에서 넘어지며 슈팅까지 가져가지 못했다. 팽팽한 분위기 속 쿨링 브레이크가 진행됐다.

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이후 소강 상태로 진행됐다. 35분 아크 정면에서 이유현이 강력한 왼발 슈팅을 때렸다. 심판을 맞았다. 이어진 기회에서 서민우의 강력한 오른발 슈팅은 최병찬의 머리에 맞았다. 40분 서울이 반격했다. 최준이 오른쪽에서 크로스를 올렸다. 바베츠가 헤더로 연결했다. 골키퍼 정면으로 향했다.

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41분 강원이 날카로운 슈팅을 때렸다. 고영준이 때린 슈팅은 수비 맞고 굴절됐다. 골대를 살짝 벗어났다. 46분 강원이 전반 들어 가장 좋은 기회를 만들었다. 오른쪽에서 강한 압박으로 볼을 뺏은 뒤 이유현에게 연결했다. 이유현은 수비 한명을 제친 후 슈팅을 때렸다. 구성윤이 멋지게 막아냈다.

서울이 후반 시작과 함께 먼저 변화를 줬다. 문선민을 빼고 송민규를 투입했다. 후반에도 치열하게 허리싸움이 펼쳐졌다. 13분 이유현이 중거리 슈팅으로 후반 첫 슈팅을 날렸다. 15분 강원이 좋은 찬스를 만들었다. 서민우가 아크 정면에서 때린 슈팅을 구성윤이 막아냈다. 세컨볼을 강준혁이 파고들며 컷백으로 연결했지만, 야잔에 막혔다.

18분 서울이 날카로운 기회를 만들었다. 왼쪽에서 안데르손이 찔러준 볼을 클리말라가 내줬다. 바베츠의 슈팅은 박청효 골키퍼의 선방에 막혔다. 서울은 곧바로 손정범을 빼고 이승모를 투입했다. 강원도 응수했다. 20분 최병찬과 고영준을 빼고 아부달라와 김건희를 넣으며 득점에 대한 강한 의지를 드러냈다.

24분 서울이 역습에 나섰다. 송민규가 왼쪽을 파고들며 오른발 슈팅을 때렸다. 제대로 감기지 않았다. 후반 쿨링 브레이크가 진행됐다. 서울이 연이은 세트피스로 골을 노렸지만, 강원 수비가 두터웠다. 37분 강원이 세트피스에서 유효 슈팅을 만들어냈다. 김대원의 날카로운 프리킥이 김건희의 머리로 향했다. 김건희의 헤더는 구성윤 골키퍼에 막혔다.

서울도 반격했다. 38분 이승모의 컷백을 이기혁이 길목을 지키는 수비로 잘 막아냈다. 40분 강원이 결정적 기회를 놓쳤다. 이유현이 왼쪽으로 파고들던 김대원에게 연결했다. 김대원이 언더래핑하던 송준석에게 찔러줬다. 송준석의 왼발 슈팅은 크로스바를 강하게 때렸다.

42분 강원이 역습에 나섰다. 이기혁이 파고들던 아부달라에게 연결했다. 아부달라가 짧게 내준 볼을 김대원이 중앙으로 이동하며 슈팅했다. 크로스바를 벗어났다. 43분 서울도 좋은 기회를 놓쳤다. 최준의 빠른 스로인이 파고들던 이승모에게 연결됐다. 이승모가 곧바로 땅볼 크로스를 보냈다. 송민규가 짤라 먹는 슈팅으로 연결했다. 하지만 제대로 맞지 않고 빗나갔다.

43분에는 안데르손이 회심의 왼발 슈팅을 때렸지만, 강원 수비에 막혔다. 44분 서울이 클리말라를 빼고 조영욱을 투입하며 골에 대한 강한 의지를 드러냈다. 강원도 후반 추가시간 김대원 대신 제시를 투입하는 총력전을 펼쳤다. 양 팀이 마지막 힘을 짜내며 공격에 나섰다. 49분 바베츠가 강력한 중거리슈팅을 때렸다. 박청효 골키퍼가 잘 막아냈다.

52분 강원이 결정적 기회를 놓쳤다. 역습에 나선 강원이 오른쪽에서 이유현이 중원으로 파고들던 아부달라에게 정확한 크로스를 보냈다. 아부달라가 잘 잡아두고 때린 슈팅은 구성윤의 슈퍼세이브에 막혔다. 결국 경기는 0대0 무승부로 끝이 났다.

한편, 같은 시각 인천축구전용구장에서 열린 인천 유나이티드와 FC안양의 경기는 전반 4분 터진 권경원의 결승골을 잘지킨 안양의 1대0 승리로 끝이 났다. 제주월드컵경기장에서 열린 제주 유나이티드와 대전하나시티즌은 0대0으로 비겼다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com