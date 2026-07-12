"올해 강원이 가장 힘들어한 경기" 김기동 서울 감독 "골 많이 안날거라 했는데, 진짜 안났다"[현장 기자회견]

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[상암=스포츠조선 박찬준 기자]"골이 많이 안날거라 했는데, 진짜 안났네요."

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김기동 FC서울 감독의 아쉬움이었다. 혈투 끝에 서울과 강원FC 모두 웃지 못했다. 서울과 강원은 12일 서울월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 17라운드에서 0대0으로 비겼다. 나란히 3연승을 달리던 양 팀은 승점 1점을 나눠가지며 서울은 4경기 무패, 강원은 7경기 무패를 유지한 것에 만족해야 했다. 서울은 승점 36점으로 선두를 지켰고, 강원은 승점 28점으로 3위로 뛰어올랐다.

경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "경기 전에 골이 많이 안날거라고 했는데, 정말 골이 안났다. 강원을 상대로 경기는 잘 이루어졌다. 더운 날씨 속 우리가 준비한 모델이 나왔다. 강원도 본인이 하고자 하는 축구를 준비 잘했다. 내 생각으로는 올해 들어 가장 강원이 힘들어한 경기가 아닌가 싶다. 우리가 잘 파고들었다. 상대를 어렵게 만들었다. 이길수도 질수도 있는 경기였다. 우리가 먼저 골을 넣었으면 마지막 기회를 주지 않았을거다. 경기 잘했다. 잘쉬고 준비 잘하겠다"고 했다.

구성윤의 선방쇼가 빛났다. 김 감독은 "올해 안정감을 주고 있다. 팀에서 좋은 활약을 하면 충분히 다음번에는 대표팀까지 갈 수 있지 않을까 싶다"고 엄지를 치켜올렸다.

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이날 수비 전술에 대해서는 "골키퍼한테 보내서 모재현에게 떨어진 볼을 가져가더라. 시간적 여유가 있을때 위치를 바꾸려 했다. 야잔이 공중볼에서 잘해줬다. 그래서 기회를 주지 않은 것 같더라"고 했다. 공격진이 득점하지 못하고 있는 부분에 대해서는 "컨디션이 떨어졌다기 보다는 찬스에서 득점을 못하고 있다. 승원이도 몸상태가 좋고, 클리말라도 오랜만이지만 저돌적인 모습 보였다. 다만 민규가 떨어졌다. 빨리 올라올 수 있게 도와줘야 한다. 그래야 팀이 더 올라갈 수 있다"고 했다.

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서울은 마지막에 판정에 대해 강하게 항의했다. 김 감독은 "그런 부분에서 소리도 질렀지만, 아쉬운 부분이 있다. 민규 핸드볼도 그렇다. 그런 것에 대해 존중해야 말이 안나올 것 같다. 경기를 하다보면 도움이 될때도 있고, 손해볼때도 있다. 존중이 없으면 깨질 수 있다. 아쉽지만 그런 부분에 대해 조심스럽게 접근하고 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com