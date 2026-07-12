흔들리는 아르헨티나? 글로벌 매체의 단언 "걱정마! 메시가 있잖아" 아르헨티나는 불안하지만, 메시는 흔들림이 없다!

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[스포츠조선 류동혁 기자] '아르헨티나는 흔들리지만 리오넬 메시는 흔들림이 없다!'

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글로벌 스포츠 전문매체 디 애슬레틱의 평가다.

디 애슬레틱은 12일 '아르헨티나의 길은 험난하다. 하지만, 리오넬 메시는 흔들림이 없다'는 제하의 기사에서 '4강 진출이 확정되자 리오넬 메시가 가장 먼저 유니폼을 벗었다. 노인(노년의 메시)은 다시 환희에 찬 소년으로 변했다. 이날 밤 그는 영웅은 아니었지만, 살아남기 위한 최선을 다했고, 아르헨티나는 살아남는 법을 정말 잘 알고 있었다'고 했다.

이 매체는 '아르헨티나는 8강전에서 120분 중 112분까지 팽팽한 혈투를 이어갔지만, 끝내 승리했다. 112분 동안 그들은 너무나 혼란스러운 경기를 했다. 하지만, 가장 중요한 10분 동안 아르헨티나는 메시를 가진 팀임을 입증했다'고 덧붙였다.

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실제 아르헨티나는 스위스에게 후반 동점골을 내주면서 매우 어려운 경기를 했다. 경기력이 좋지 않았다.

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경기가 끝난 뒤 아르헨티나 라이오넬 스칼로니 감독은 '스위스는 매우 어려운 팀이었다. 오늘 그들은 우리를 진짜 어려운 상황에 빠뜨렸요. 사실 오늘은 운이 우리 편이었다'고 했다.

하지만, 아르헨티나는 또 다시 살아남았다. 그들은 4강에 올랐고, 잉글랜드와 결승전을 위한 건곤일척을 한다.

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리오넬 메시는 경기가 끝난 뒤 자신의 SNS에 '오늘 우리는 너무 불안했다. 하지만, 우리는 결코 믿음이 깨지지 않는다'고 했다.

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메시는 득점 행진이 멈췄다. 하지만, 자신의 역할을 모두 했다.

아르헨티나는 연장 혈투 끝에 훌리안 알바레스의 환상적인 감아차기로 결승골을 만들어냈고, 라우타로 마르티네스가 역습 쐐기골을 뽑아냈다.

이 매체는 '8강 이전까지 메시만이 불안정한 아르헨티나를 안정적으로 유지하는 유일한 선수처럼 보였다. 그의 역사적 9경기 연속 월드컵 득점행진은 끝났지만, 120분 내내 안정적 활약을 펼쳤다. 그의 능숙한 코너킥 어시스트로 알렉시스 맥 알리스터가 선제골을 넣었다. 긴장된 순간에서 메시는 아르헨티나의 해방구 역할을 했고, 항상 침착하게 기회를 제공했다'고 평가했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com