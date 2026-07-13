이강인 AT 마드리드 '옷피셜' 발표 없다! 무산 가능성 있나? 지연 이유는 …"행정 절차상 문제+선수의 휴가"

이강인. 사진=DA 풋볼

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 슛팅을 시도한 후 코너킥이 아니냐며 어필하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드 이적과 관련한 공식 발표가 여전히 없다. 규정상 해결해야 할 문제가 있다는 주장이 나온다.

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스페인 에스토에스아틀레티는 12일(한국시각) '아틀레티코에는 이번 여름 이적시장 루머가 끊이지 않고 있으며, 특히 이강인의 합류가 임박했다는 소식은 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다'면서도 '그러나 구단이 공식 발표를 하지 않으면서 팬들의 조급함도 커지고 있다'고 보도했다.

소식이 나오지 않는 이유는 협상 결렬이 아니라 규정상의 문제라고 매체는 설명했다.

에스토에스아틀레티는 '이러한 침묵은 협상이 결렬됐기 때문이 아니라, 행정 절차와 규정상 해결해야 할 문제 때문이라는 것이 핵심이다'며 '아틀레티코 내부에서는 여전히 침착한 분위기가 유지되고 있다. 이번 거래는 이미 되돌릴 수 없는 단계에 이르렀기 때문'이라고 주장했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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앞서 이강인과 아틀레티코 간 합의가 완료된 상태로 알려졌다. 더 이상 조율해야 할 세부 사항도 없으며, 막판에 거래가 무산될 가능성도 없다는 평가다.

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매체는 '아틀레티코 구단 수뇌부와 이강인 측은 매우 좋은 관계를 유지하고 있다'며 '다만 합의와는 별개로, 행정적인 문제가 공식 발표를 늦추고 있다. 현재 파리 생제르망(PSG)의 내부 사정으로 인해 필요한 서류 전달이 지연되고 있다'고 전했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

아울러 공식 발표가 늦어지는 또 다른 이유는 이강인의 휴가라고 한다. 이강인은 충분한 휴식을 취하며 재충전하고 있다. 국제축구연맹(FIFA) 규정은 모든 프로 선수에게 최소 3주간의 휴가를 보장하고 있다. 이강인은 최소 7월 18일까지 휴가를 이어갈 수 있도록 허가받은 상태다. 그 전에는 메디컬 테스트나 아틀레티코 입단 사진 촬영 등을 진행하기 어렵다.

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매체는 '아틀레티코는 선수의 신체적·정신적 회복을 충분히 존중하고 있으며, 휴가를 중단시키면서까지 공식 절차를 서두를 생각은 없다'며 '선수의 휴가가 끝난 뒤 자연스럽게 모든 절차를 마무리할 계획이다'고 설명했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com