'충격 망언' 월드컵 인종차별! "프랑스 대표팀에 프랑스인 없어"…스페인 전 총리 논란→내무장관 "절대로 용납할 수 없다"

마리아노 라호이 스페인 전 총리. 사진=르 파리지앵

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[스포츠조선 강우진 기자]스페인 전 총리가 프랑스 대표팀을 향해 인종차별적 발언을 하며 논란이 일고 있다.

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스페인 마르카는 12일(한국시각) '스페인 전 총리 마리아노 라호이는 칼럼에서 프랑스 대표팀에 대해 매우 높은 수준의 팀이지만, 프랑스인은 없다고 주장했다'고 보도했다.

이에 대해 로랑 누녜스 프랑스 내무장관은 라호이 전 총리가 프랑스 축구대표팀에 대해 "실력은 매우 뛰어나지만 프랑스인은 없다"고 표현한 것을 두고 "절대로 받아들일 수 없는 발언"이라고 강하게 비판했다.

프랑스 대표팀 주장 킬리안 음바페. AFP연합뉴스

누녜스 장관은 "만약 그 발언이 사실이라면, 그것은 절대로 용납할 수 없는 말"이라며 "프랑스는 다양성을 존중하는 나라이며, 모든 사람이 자신의 자리를 찾고 성장할 수 있는 나라다"고 주장했다.

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그는 이러한 발언이 프랑스 대표팀 선수들, 특히 주장 킬리안 음바페를 향한 인종차별적 공격을 부추길 수 있다고 우려했다.

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또 누녜스 장관은 "우리가 모두 함께 조화롭게 살아가기 위해서는 아직도 갈 길이 멀다"며 "이런 발언은 많은 젊은이들에게 희망의 메시지를 전하지 못한다"고 말했다.

그러나 라호이의 주장과 다르게 디디에 데샹 감독이 이번 월드컵에 소집한 프랑스 대표팀 26명의 선수 가운데 프랑스 밖에서 태어난 선수는 단 세 명뿐이다. 마이클 올리세와 마르쿠스 튀랑, 그리고 브리스 삼바다. 나머지 선수들은 모두 프랑스에서 태어났으며, 다만 상당수는 이민자의 자녀 또는 손자 세대로 알려졌다. 라호이는 이주민들의 후손을 진정한 프랑스인으로 인정하지 않은 셈이다.

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월드컵에서 또다시 인종차별과 관련된 문제가 계속되고 있다. 예선부터 토너먼트까지 2026 북중미 월드컵의 최대 화두는 '인종차별'이다.

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매체는 '이번 논란은 프랑스 사회에서 오랫동안 반복돼 온 이민과 국가 정체성 논쟁에 다시 불을 붙였다'며 '이 논쟁은 프랑스가 1998년 월드컵 우승을 차지했을 당시에도 크게 불거졌다'고 설명했다. 이어 '당시 극우 세력은 여러 선수들이 이민자 가정 출신이라는 이유로, 그 대표팀이 진정으로 프랑스를 대표하지 않는다고 주장하며 논란을 일으킨 바 있다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com