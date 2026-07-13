'월드컵 48개국 확대 가능성' 중국 최고 소식, 하지만 "실력 없으면 이래도 월드컵 못 가...비참한 현주소"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]중국은 월드컵 64개국 확대 가능성을 굉장히 반기면서도 냉철하게 상황을 판단하고 있다.

Advertisement

지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 2030년 월드컵부터 출전국을 64개국으로 대폭 늘리는 방안을 재검토하겠다고 밝혔다. 인판티노 회장은 13일(한국시간) 스위스 매체 블루 스포르트와의 인터뷰에서 64개국 확대 방안을 묻는 질문에 "월드컵은 유럽이나 남미만이 아니라 전 세계를 위해 조직하는 것이 중요하다. 모든 국가가 월드컵 참가를 꿈꿀 수 있어야 한다"며 "보시다시피 전 세계 참가팀들의 수준이 매우 뛰어나고, 점점 향상되고 있다. 만약 약소국들에게 월드컵 참가 기회를 주지 않는다면, 그들은 기량을 향상시키려는 동기를 잃게 될 것"이라며 참여국 확대에 긍정적인 입장을 밝혔다.

인판티노 회장의 인터뷰가 나온 후 중국 매체 왕이는 '이번 48개국 체제 월드컵은 상업적인 면과 흥행 면 모두에서 대성공을 거두었으며, 추가 확대는 거의 확실시되는 분위기다. 업계 예측에 따르면, 이로 인해 아시아 지역 출전권은 현재의 8.5장에서 12장 정도로 늘어날 것이며, 중국 대표팀의 출전 문턱이 낮아져 본선 진출 가능성이 커질 것'이라며 중국의 월드컵 출전에 매우 희소식이라고 분석했다.

그러면서도 동시에 중국 축구의 현실을 한탄했다. '절호의 기회처럼 보이는 그 이면에는 최근 중국 대표팀의 비참한 현주소가 있다. FIFA 랭킹 91위, 아시아 13위라는 성적으로는 2026년 월드컵 예선의 아시아 8.5장조차 낙관할 수 없는 상황'이라고 했다.

아시아 축구가 계속해서 상향 평준화되면서 중국은 동남아시아 국가들보다도 성적이 떨어질 것이라는 우려가 존재한다. 왕이 또한 '아시아 축구계의 경쟁은 날로 치열해지고 있다. 일본, 한국, 이란, 호주가 최상위 그룹을 굳건히 지키고 있는 가운데 사우디아라비아, 우즈베키스탄, 요르단의 실력도 착실히 상승하고 있으며, 심지어 동남아시아 팀들까지 대두하고 있다. 출전권 확대는 단순히 예선 통과 문턱을 낮춰줄 뿐이며, 실력 부족을 메워주지는 못한다'며 중국이 스스로 실력을 키우지 못하면 의미가 없다고 주장했다.

이어 '중국 대표팀에는 유스 육성의 취약함, 얇은 선수층, 리그 시스템의 불안정성 같은 문제가 오랜 기간 존재해 왔기에, 출전권 증가라는 은혜만으로는 돌파구를 찾기 어렵다. 월드컵 출전권 확대는 분명 좋은 기회이지만, 결코 '구명줄'은 아니다. 월드컵 무대에 복귀하기 위해서는 역시 실력으로 기회를 잡을 수밖에 없다'며 실력을 키워야 월드컵에 나갈 수 있다고 판단했다.

Advertisement

다만 중국의 희망과 별개로 48개국 체제에서 64개국 참여로 전환이 확실하게 이뤄질 것인지는 아직 불투명하다. 전 세계 축구연맹 중 제일 영향력이 막강하다고 할 수 있는 유럽축구연맹(UEFA)은 추가적인 대회 규모 확장에 매우 반대하는 입장이다. UEFA에서 우호적인 입장으로 변하지 않는다면 64개국 월드컵 체제는 도입되지 않을 가능성이 높다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com