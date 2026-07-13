축구토토 승무패 38회차 1등 미적중, 4억1000여만원 이월

이미지제공=한국스포츠레저

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 국내·외 프로축구 14경기를 대상으로 시행한 축구토토 승무패 38회차에서 1등 적중금 이월이 발생했다.

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스포츠토토 공식 인터넷 발매사이트 베트맨이 12일 발표한 적중결과에 따르면, 이번 축구토토 승무패 38회차에서는 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중이 나오지 않았다. 이에 따라 1등 적중금 4억1390만750원은 다음 회차로 이월된다. 2등은 4건이 적중해 각각 4139만80원을 받게 됐다. 3등은 95건(87만1370원), 4등은 1237건(13만3850원)이었다. 이를 모두 합산한 전체 적중 건수는 1336건이다.

이번 회차에서 가장 눈에 띄는 결과는 K리그2 하위권 팀들의 승리였다. 지난 주말 경기에서 안산 그리너스(15위)는 수원삼성(2위)을 안방에서 2대1로 제압했으며, 파주(12위)는 화성(6위)을 상대로 2대1 원정승을 거뒀다. 대구FC(3위)가 성남FC(13위)를 3대2로 꺾었고, 선두 부산아이파크는 김포FC(8위)를 2대0으로 제압했다. 용인FC-충북청주전과 충남아산-경남FC전은 각각 1대1로 종료됐다.

K리그1에서는 전북현대(2위)가 원정에서 울산HD(5위)를 3대1로 꺾었고, 포항 스틸러스(4위)는 최하위 광주FC에 3대0 승리를 거뒀다. 선두 FC서울과 강원FC(3위)의 맞대결은 득점 없이 0대0으로 종료됐다. FC안양(6위)은 인천 유나이티드(7위)를 1대0으로 제압했다. 김천상무-부천FC전은 1대1, 제주SKFC-대전하나전도 0대0 무승부를 기록했다.

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이번 회차에는 노르웨이 프로축구 1부리그 두 경기도 대상경기로 포함됐다. 먼저 원정팀 릴레스트룀은 프레드릭스타드를 2대0으로 꺾었으며, 이어 트롬쇠는 안방에서 볼레렝아를 4대0으로 제압했다.

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1등 적중금이 이월된 축구토토 승무패 39회차는 16일 오전 8시부터 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있으며, 18일 오후 7시 30분에 발매 마감된다.

K리그1는 오는 주말 FC서울이 부천FC를 상대한다. 전북현대는 인천유나이티드와 맞붙으며, 강원FC은 김천상무를 상대로 상위권 경쟁을 이어간다. 강원과 승점 28점으로 동률을 기록 중인 포항 스틸러스는 제주SK를 상대하며, 울산HD은 대전하나시티즌과 맞붙고, FC안양은 최하위 광주FC를 만난다.

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K리그2에서는 선두 부산 아이파크가 성남FC을 상대할 예정이다. 수원삼성은 파주와 맞붙는다. 최근 5경기에서 4승1무의 상승세를 기록 중인 대구FC는 김포FC를 상대할 예정이다. 특히 승점 29점으로 동률을 기록 중인 수원FC(4위)와 서울 이랜드(5위)의 맞대결은 상위권 순위 경쟁에 영향을 줄 수 있는 경기로 관심을 모은다. 이 밖에 전남 드래곤즈-충남아산전, 경남FC-안산그리너스전, 충북청주-천안시티전, 용인FC-화성FC전도 대상경기로 선정됐다.

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한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차에서는 1등 적중이 발생하지 않아, 4억1천여만 원의 적중금이 다음 회차로 이월됐다. 1등 적중금 규모가 커진 축구토토 승무패 39회차에도 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 말했다. 축구토토 승무패 38회차 적중결과와 39회차 대상경기 및 발매 정보는 스포츠토토 홈페이지와 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 확인할 수 있으며, 대상경기별 분석 정보는 토토가이드 페이지에서 제공된다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com