"사주에서 올해 해외로 많이 간다고 하긴 했는데" 무명→월드컵→AG 와카까지 '신데렐라' 이기혁의 '특별한 2026년' "더 간절하게, 목표는 금메달"[인터뷰]

사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]'신데렐라' 이기혁(강원)은 2026년을 "모든 운이 다 따라와주는 한해"라고 정의했다.

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그의 말대로다. 2026년 이기혁의 운명이 바뀌었다. K리그에서 볼 좀 차는 선수였던 이기혁은 단숨에 한국축구의 중심으로 떠올랐다. A매치 출전이 1경기에 불과했던 이기혁은 2026년 북중미월드컵 최종 엔트리에 깜짝 발탁됐다. 한발 더 나아가, 조별리그 3경기에 모두 선발 출전했다. 아쉽게도 32강 진출에는 실패했지만, 이기혁은 견고한 수비와 정교한 빌드업으로 호평을 받았다.

이기혁의 '운수 좋은 해'는 여기서 그치지 않았다. 9월 열릴 2026년 아이치-나고야 아시안게임 와일드카드로 발탁됐다. 이기혁은 "올 시즌을 하면서 예상치 못한 일들만 벌어지고 있다. 시즌 전에 감독님과 이야기를 나누면서 올해 목표로 월드컵과 아시안게임을 이야기하기는 했는데, 그 목표들을 모두 이뤄낼 거라 예상한 적도 없다. 기회가 찾아와서 너무 큰 영광"이라고 어리둥절해 했다.

힌트는 좀 있었다. 이기혁은 "몇년 전에 사주를 봤다. 2026년부터 해외에 많이 나갈 것이라는 이야기를 들었다. 실제 믿지 않았는데, 지금 생각해보니까 그때 그게 맞았구나 싶다"고 웃었다. 물론 가장 큰 원동력은 노력이다. 이기혁은 "목표를 이루기 위해 축구에 전념하고, 훈련에만 집중했다. 사람들이 신데렐라라는 말씀을 많이 해주시는데, 개인적으로는 그간 노력에 대한 보상을 받는거 같아서 너무 기쁘다"고 했다.

사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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월드컵은 그의 축구인생을 바꿨다, 이기혁은 "명단 발표 후에도 믿기지가 않았다. 함께 훈련을 하면서도 계속 꿈인 것 같았다"며 "확실히 월드컵을 치른 후 여유가 생겼다"고 했다. 실제 월드컵을 마치고 돌아온 후 치른 첫번째 경기였던 12일 FC서울과의 17라운드(0대0)에서 이기혁은 원숙한 플레이로 강원의 무실점을 이끌었다. 정경호 강원 감독은 "기혁이가 내가 바라보는 눈빛이 달라졌다고 하더라"고 웃은 뒤 "제자가 월드컵 무대를 뛰는 모습을 보면서 정말 대단하다고 생각했다"고 했다.

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바라보는 시선이 늘어난만큼, 책임감도 늘었다. 이기혁은 최근 한 인터뷰에서 대표팀 선수들의 '간절함'에 대해 언급해 큰 화제가 되기도 했다. 이기혁은 "누군가를 비교하려는 의도는 없었다. 모두 좋은 선수들이기에 '더 간절하게 함께 뛰었다면 더 좋지 않았을까' 하는 아쉬운 마음에서 나온 이야기였다. 내 취지는 그게 아니었다. 모두가 열심히 했다고 생각하고, 다 열심히 했다고 이야기 했는데 좋지 않은 방향으로 해석돼 월드컵에 참가한 선수로 조금 속상하고 서운했다"고 했다. 정 감독은 "기혁이한테 인터뷰 후 이것도 경험이라고 이야기했다"고 했다.

물론 간절함은 여전하다. 이기혁은 "항상 열심히 하는 선수로 남고 싶다. 나를 향한 기대치가 높아진만큼, 더 좋아진 모습을 보여야 한다. '안일해졌다', '간절하지 않다'는 말이 나오지 않도록 스스로 더 신경쓰고 열심히 할 예정"이라고 했다. 정 감독도 "만족하는 순간 성장은 없다. 들뜨지 않고, 초심을 유지하는게 중요하다"고 했다.

사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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형들에 묻어갈 수 있었던 월드컵과 달리 아시안게임은 이기혁이 중심이 돼야 한다. 이기혁은 "감독님은 일단 수비형 미드필더로 나를 뽑으신 것 같다. 센터백이 됐던, 풀백이 됐던 어떤 포지션에서도 좋은 모습을 보여드려야 한다"며 "내가 아시안게임에서는 가장 연장자다. 책임감을 갖고 선수들이 하나의 목표를 가지고 뛸 수 있게 만드는게 내 역할"이라고 했다. 월드컵을 보며 배운 것을 모두 쏟아낼 생각이다. 그는 "김민재 형과 함께 하면서 많은 것을 배웠다. 민재형이 왜 바이에른 뮌헨이라는 큰 팀에서 뛰는지 알게 됐다. 이를 토대로 선수들과 공유하고 호흡하겠다"고 했다.

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이보다 더 좋을 수 없는 이기혁의 2026년, 최고의 결말은 역시 금메달이다. 이기혁은 "아시안게임이라는 무대를 통해 참가 선수들의 인생에 큰 변화가 생길 수 있다고 생각한다. 다만 그것은 금메달을 딴다는 가정 아래 생기는 변화"라며 "내가 할 수 있는 역할에서 최선을 다하겠다. 선수들이 잘 뭉쳐서 금메달을 딸 수 있도록 많은 노력을 하겠다"고 힘주어 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com