나처럼 금메달 따와! '영국 육상 여신'의 잉글랜드 응원 '63만 팔로워가 봤다'…'축구의 신' 리오넬 메시와 준결승전 기대

킬리 호지킨슨. 사진=더선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]영국의 육상스타 킬리 호지킨슨이 잉글랜드 대표팀의 월드컵 선전을 기원했다.

Advertisement

영국 더선은 13일(한국시각) '영국 육상 대표팀의 스타 호지킨슨이 화려한 월드컵 응원 셀카를 공개하며 잉글랜드 대표팀에 대한 지지를 드러냈다'고 보도했다.

호지킨슨은 여자 800m에서 2024 파리 올림픽 금메달과 2020 도쿄 올림픽 은메달을 획득하며 영국의 스타로 떠오른 선수다. 지금 그녀의 관심은 2026 북중미월드컵에 쏠려있다. 호지킨슨은 잉글랜드 대표팀 유니폼을 입고 셀카를 촬영한 뒤 공유하며 잉글랜드 대표팀에 대한 응원을 보냈다. 그녀는 사회관계망서비스(SNS)를 토해 이 사진을 63만명이 넘는 팔로워들에게 공유했다.

사진=더선

잉글랜드는 지난 12일 노르웨이를 연장전 끝에 2-1로 꺾고 월드컵 준결승 진출을 확정했다. 주드 벨링엄이 멀티골을 터뜨리며 극적인 역전승에 성공했다. 토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드 대표팀은 이제 '축구의 신' 리오넬 메시의 아르헨티나와 준결승을 치른다. 아르헨티나는 2022 카타르 월드컵에서 우승한 나라다. 이번 월드컵에서도 강력한 우승 후보로 평가 받는다.

Advertisement

만약 잉글랜드가 디펜딩 챔피언 아르헨티나를 꺾는다면, 프랑스와 스페인의 대결에서 승리한 팀과 맞붙게 된다. 잉글랜드 대표팀이 호지킨슨처럼 금메달을 목에 걸고 조국으로 돌아갈 수 있을지 기대를 모은다. 호지킨슨은 잉글랜드 대표팀이 우승 트로피를 들고 금의환향하는 장면을 기대하고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com