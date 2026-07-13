[대학축구]선문대→한남대 4강 합류…우승까지 딱 '두 걸음' 남았다 '준결승 진출팀 확정'

사진제공=한국대학축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]이제 딱 8개 팀만 남았다. 13일 강원 태백 일원에서 제62회 추계대학축구연맹전 백두대간기 및 태백산기 8강전이 펼쳐졌다. 백두대간기에선 중앙대가 전주대를 3대1로 잡았다. 용인대는 고려대를 1대0, 동명대는 한양대를 2대1로 눌렀다. 선문대는 승부차기 끝에 연세대를 누르고 4강행 티켓을 챙겼다.

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태백산기에선 광운대가 홍익대를 3대2, 울산대가 숭실대를 무려 6대1로 눌렀다. 한남대는 승부차기 끝에 초당대, 경기대 역시 승부차기를 통해 영남대를 누르고 준결승에 합류했다. 4강전은 하루 휴식 뒤 15일 펼쳐진다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇제62회 추계대학축구연맹전 백두대간기 8강(전적)

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중앙대 3-1 전주대

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용인대 1-0 고려대

선문대 1<5PK3>1 연세대

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동명대 2-1 한양대

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◇제62회 추계대학축구연맹전 태백산기 8강(전적)

광운대 3-2 홍익대

울산대 6-1 숭실대

한남대 1<4PK3>1 초당대

경기대 1<3PK0>1 영남대