'패장' 데샹 분노 "오늘 주심이 월드컵 준결승전을 진행할 자격이 있었나"…'승장' 데 라 푸엔테 "오늘은 우리가 세계 최고"

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 France coach Didier Deschamps speaks to the media after the match REUTERS/Hannah Mckay

France's head coach Didier Deschamps (L) and France's assistant coach Guy Stephan (R) react in the techinal area during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

France's forward #10 Kylian Mbappe (C), Spain's defender #14 Aymeric Laporte (L) and Spain's midfielder #08 Fabian Ruiz (R) talk with Salvadoran referee Ivan Barton during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]월드컵 결승 진출에 실패한 디디에 데샹 프랑스 축구대표팀 감독이 심판 판정에 대한 불만을 우회적으로 표출했다.

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데샹 감독은 15일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과의 2026년 북중미월드컵 준결승전에서 0대2로 패한 후 "선수들은 크게 실망했지만, 논리적으로 생각하면 우리가 열세였다. 우리 잘못"이라고 완패를 인정하면서도 판정에 대해선 불만을 숨기지 않았다.

데샹 감독은 이날 경기를 관장한 엘살바도르 출신 이반 바르톤 주심의 판정에 관한 질문에 "4심과 5심은 훌륭했다. 더 이상 말하고 싶지 않다"며 "내가 뭐라고 말하면 져놓고 징징댄다고 할 수 있겠지만, 심판이 준결승전을 제대로 진행할 자격이 있었는지 여러분께 한번 묻고 싶다"라고 말했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 France coach Didier Deschamps remonstrates with referee Ivan Barton REUTERS/Marco Bello

(260715) -- DALLAS, July 15, 2026 (Xinhua) -- Mikel Oyarzabal (R) of Spain scores a penalty kick during the semifinal match between France and Spain at the 2026 FIFA World Cup at Dallas Stadium in Dallas, the United States, July 14, 2026. (Xinhua/Hu Xingyu)

이어 "페널티킥 판정도 문제지만, 그게 다가 아니다. 모든 게 합쳐져서 이런 결과가 나왔다. 심판에 악감정은 없지만, 여러분 스스로에게 이 질문을 던져보라"며 "나는 더 이상 논쟁의 늪에 빠지고 싶지 않다"라고 말했다.

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바르톤 주심은 경기 초반부터 다소 불안한 모습을 보였다. 스페인에 프리킥을 선언한 뒤, 스프레이를 깜빡한 사실을 깨달았다. 전반 22분, 뤼카 디뉴(애스턴빌라)가 공을 걷어내려다 라민 야말(바르셀로나)을 가격한 행위에 대해선 가차없이 페널티킥을 선언했다. 미켈 오야르사발(레알소시에다드)이 키커로 나서 스페인에 선제골을 안겼다. 바르톤 주심은 선제골 이전 로드리(맨시티)를 향한 미카엘 올리세(바이에른뮌헨)의 백태클에 경고조차 내밀지 않았다. 스페인은 후반 페드로 포로(토트넘)의 추가골로 2대0 승리했다.

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이날 후반에 교체투입한 프랑스 플레이메이커 라얀 셰르키(맨시티)는 감독과 달리 완패의 원인을 외부가 아니라 내부에서 찾았다. 그는 "우린 심판이나 스페인에 진 것이 아니다. 우리 자신과의 싸움에서 졌다. 우린 스페인과 달리 평소와 같은 모습을 보여주지 못했다. 의지가 부족했다고는 생각하지 않지만, 상대는 전술적으로 우리보다 나았고, 위치 선정도 더 좋았다. 우리보다 훨씬 쉽게 공을 되찾았다. 월드컵 준결승전은 이러한 디테일에서 갈린다"라고 말했다.

Spain's Pedro Porro celebrates with Spain's Nico Williams, right, after scoring his side's second goal during the World Cup semifinal soccer match between France and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

TOPSHOT - France's forward #10 Kylian Mbappe (L) and France's head coach Didier Deschamps react after losing the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

스페인전 패배의 가장 이유를 "경기력 부족"이라고 진단한 데샹 감독은 "기술적인 실수도 있었고, 기회를 만들 수 있었던 패스도 아쉬웠다. 고통스럽지만, 이것은 최고 수준의 경기다. 우리가 해낸 모든 것을 폄하하고 싶지는 않지만, 이번 경기에서 스페인은 더 나은 모습을 보여줬다"라고 완패를 인정했다.

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주장 킬리안 음바페(레알마드리드)도 "전술적으로나 기술적으로나 우리가 원했던 경기를 하지 못했다. 스페인은 볼 점유율과 경기 흐름을 중요시하는 팀의 전략을 잘 펼쳤고, 우리는 스페인이 원하는 속도로 경기를 운영하지 못하도록 강하게 압박하려 했지만, 그러지 못했다. 공을 다시 빼앗았을 때조차도, 퍼스트 터치와 패스는 월드컵 준결승전에 걸맞지 않았다"며 "다른 모든 사람들처럼 저도 매우 실망스럽다. 결승에 진출하는 것은 우리의 꿈이었고, 우리 나라에 꿈을 꾸게 하고 역사를 만들 기회를 주고 싶었다"라며 실망감을 숨기지 않았다.

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스페인은 유로2024 우승에 이어 메이저대회 2연속 우승을 노린다. 2008~2012년 '무적함대' 스페인의 전성기를 10여년만에 재현하고 있다. 루이스 데 라 푸엔테 스페인 대표팀 감독은 "4년 전 우리가 처음 구상했던 목표가 우리를 여기까지 이끌었다"며 "우리는 세계 최고의 팀 중 한 팀과 맞붙었지만, 오늘만큼은 프랑스가 세계 최고의 팀과 맞붙는 것이었다"라고 승리 소감을 말했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain coach Luis De La Fuente and players during a hydration break REUTERS/Brian Snyder

승리 주역인 로드리(맨시티)는 "프랑스는 폭발적인 공격력을, 우리는 점유율 축구를 구사하는 팀이었다. 풀백을 비롯한 팀 전체의 서포트가 대단했다"며 "우린 한 걸음씩 나아가고 있다. 지금 팀 전체가 환희에 차 있다. 두 번째 결승 진출인 만큼, 침착함을 유지하고 당장은 휴식을 취해야 한다"라고 말했다. 포로는 "이 승리는 우리 26명 모두를 위한 것"이라고 힘줘 말했다.

스페인은 20일 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 아르헨티나-잉글랜드전 승자와 우승을 다툰다. 프랑스는 19일 마이애미 스타디움에서 아르헨티나 혹은 잉글랜드와 3-4위전을 펼친다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com