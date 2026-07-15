"왜 레드카드 안 줘!" 스터드로 발목 가격→살인 태클에도 'NO 카드'…'위기 모면, 운이 좋다' 논란 일파만파

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[스포츠조선 김가을 기자]판정 논란이 또 다시 불거졌다.

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영국 언론 '더선'은 15일(이하 한국시각) '프랑스의 스타 마이클 올리세가 스페인의 로드리에게 위험한 태클을 가하고도 퇴장을 당하지 않았다. 위기를 모면했다'고 보도했다.

디디에 데샹 프랑스 월드컵대표팀 감독이 이끄는 프랑스는 15일 미국의 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 0대2로 패했다. 프랑스는 전반 22분 미켈 오야르사발에게 페널티킥 선제골을 허용했다. 후반 13분 페드로 포로에게 원더 쐐기골을 내주며 고개를 숙였다.

아찔한 장면이 있었다. 경기가 0-0으로 팽팽하던 전반 14분이었다. 올리세가 로드리의 공격을 막는 과정에서 발목을 거세게 가격했다. 로드리는 그라운드에 쓰러져 통증을 호소했다. 그러나 심판은 어떠한 '카드'도 꺼내지 않았다.

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'더선'은 '올리세는 로드리를 향해 무모하게 태클을 걸었다. 로드리는 이미 공을 잃은 상태였지만, 올리세는 스터드로 로드리의 다리 뒤쪽을 가격했다. 로드리는 고통스러운 표정을 지었다. 하지만 올리세는 옐로카드조차 받지 않았다. 이와 관련해 팬들이 분노를 표출했다'고 전했다.

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이 매체에 따르면 팬들은 '올리세가 스터드로 로드리의 발목을 찼다. 이건 100% 레드카드다. 어떻게 옐로카드도 받지 않았지', '올리세는 카드 한 장도 안 받았다', '운이 좋다', '비디오 판독(VAR)도 하지 않은 것이 놀랍다' 등의 반응을 보였다.

한편, 경기 뒤 데샹 감독은 "선수들의 충격이 크다. 경기를 잘 통제한 스페인에 비해 우리가 기술적인 면에서 한 수 아래였다는 점을 인정해야 한다. 우리의 잘못이 먼저고 누군가를 탓하고 싶지는 않다"면서도 "대답을 기대하지 않고 날카로운 질문을 하나 던지겠다. 과연 이 심판이 월드컵 준결승전을 관장할 수준이 되는가. 졌기 때문에 하는 말이 아니다. (판정과 관련해) 여러 상황이 있었다"고 엘살바도르 출신 이반 바르톤 주심을 향한 비판은 숨기지 않았다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com