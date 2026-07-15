대체 언제까지 굴릴 생각인가...불혹의 미드필더, 또 대표팀 은퇴 연기 가능성 등장 "새 감독, 첫 번째 과제 모드리치와 대화"

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[스포츠조선 이현석 기자]루카 모드리치가 대표팀 생활을 연장할까. 다시 가능성이 등장했다.

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브라질의 글로부는 15일(한국시각) '슬라벤 빌리치는 모드리치가 대표팀 은퇴를 연기할 수 있다고 발표했다'고 보도했다.

2022년 카타르 월드컵 당시 3위로 대회를 마쳤던 크로아티아는 이번 2026년 북중미월드컵에서는 더 높이 오르지 못했다. 32강에서 포르투갈을 마주한 크로아티아는 1대2로 패배하며, 2018년 준우승, 2022년 3위로 월드컵을 뒤흔들었던 돌풍이 끝났음을 직감했다.

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즐라트코 달리치 감독도 사임했다. 무려 2017년부터 크로아티아를 이끌며 월드컵에서 영광의 시간을 보냈던 달리치는 "내게 어려운 결정이었다. 지난 9년 동안 우리가 달성한 모든 걸 감히 꿈에도 생각하지 못했다. 팀이 국민과 함께 이뤄낸 단결력은 말로 표현할 수 없다"며 지휘봉을 내려놓았다.

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뒤를 이을 주인공은 슬라벤 빌리치였다. 빌리치는 2006년부터 6년 동안 크로아티아 대표팀을 이끈 바 있다. 이후 로코모티프 모스크바, 베식타스, 웨스트햄, 알 이티하드, 웨스트 브로미치 알비온, 베이징 궈안, 왓포드를 거치며 감독 경력을 이어갔다. 최근 사우디아라비아 팀인 알 파테를 이끌었고, 크로아티아의 부름을 받으며, 14년 만에 돌아왔다.

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글로부는 '빌리치는 취임 후 첫 기자회견에서 첫 과제 중 하나로 모드리치와의 대화를 꼽았다. 모드리치는 2026년 북중미월드컵을 마지막으로 대표팀에서 은퇴하겠다고 밝힌 바 있다'고 전했다.

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빌리치는 "모드리치가 계속 뛰었으면 좋겠다. 다만 최종 결정은 전적으로 그의 몫입니다. 모드리치는 축구계와 크로아티아 국가대표팀에 매우 소중한 존재"라며 "둘이서만 이야기를 해볼 생각이다. 코치이자 친구로서 이야기를 나눌 것이니, 그가 제 의견을 들을 수 있길 바란다. 이야기를 나눠보겠다"고 했다.

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모드리치 또한 일부 가능성을 열어둔 것으로 보인다. 글로부는 '모드리치는 빌리치 감독의 선택 이후 국가대표팀에서 선수 생활을 마무리하는 것에 대해 다시 생각하기 시작했다고 알려졌다. 빌리치 감독의 첫 번째 국가대표팀 재임 기간 동안 함께 일했으며, 이후에도 친밀한 관계를 유지하고 있다'고 밝혔다. 라스트댄스를 선언했던 모드리치가 크로아티아에서 역사를 이어갈지, 빌리치의 설득에 관심이 쏠린다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com