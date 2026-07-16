메시가 또 메시했다! '2도움 원맨쇼' 아르헨티나, '축구종가' 잉글랜드에 2-1 극적 역전승...스페인과 결승 대결 '2연패 보인다'[월드컵 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]'축구의 신' 리오넬 메시가 '축구종가'까지 넘었다.

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'디펜딩 챔피언' 아르헨티나가 잉글랜드를 잡고 2연패에 성큼 다가섰다. 아르헨티나는 16일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 메시의 멀티 도움을 앞세워 2대1 짜릿한 역전승을 거뒀다.

말그대로 기적 같은 역전승이었다. 0-1로 끌려가던 아르헨티나는 후반 40분 엔소 페르난데스의 동점골에 이어 추가시간 라우타로 마르티네스가 역전골을 터뜨리며 드라마를 썼다. 아르헨티나는 이번 대회 토너먼트에서 치른 4경기 모두를 연장승이나 역전승으로 장식하는 저력을 발휘했다.

아르헨티나는 이날 승리로 결승 진출에 성공했다. 2022년 카타르 대회에서 프랑스를 꺾고 우승을 차지한 아르헨티나는 대회 2연패에 도전한다. 월드컵 2연패는 1934, 1938년 이탈리아, 1958, 1962년 브라질까지 단 2번만 허락된 진기록이다. 아르헨티나는 통산 4번째 우승에 도전한다.

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반면 잉글랜드는 또 다시 메이저 잔혹사에 울었다. 1966년 잉글랜드 대회 이후 60년 만의 월드컵 결승 진출을 꿈꿨지만, 마지막 5분을 버티지 못했다. 잉글랜드는 이후 준결승만 3번 올랐을 뿐이다. 유로 대회에서도 결승만 두 번 오르고 한번도 우승해보지 못했다.

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잉글랜드는 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 해리 케인, 2선은 모건 로저스, 주드 벨링엄, 앤서니 고든이 자리했다. 3선은 데클런 라이스, 엘리엇 앤더슨이 호흡을 맞췄다. 수비진은 리스 제임스, 존 스톤스, 마크 게히, 제드 스펜스가 출격했다. 골키퍼 장갑은 조던 픽포드가 꼈다.

아르헨티나는 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 리오넬 메시와 훌리안 알바레스가 투톱을 이뤘다. 중원은 알렉시스 맥알리스터, 레안드로 파레데스, 엔소 페르난데스, 줄리아노 시메오네가 섰다. 포백은 니콜라스 탈리아피코, 리산드로 마르티네스, 크리스티안 로메로, 나우에 몰리나가 자리했다. 골문은 에밀리아노 마르티네스가 지켰다.

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지독하게 엮인 악연의 두 팀이었다. 포클랜드 전쟁을 비롯해, '신의 손' 사건, '베컴 퇴장' 등 사건 사고가 끊이지 않았던 두 팀이었다. 무려 24년만의 월드컵 맞대결. 메시가 커리어 처음으로 상대하는 잉글랜드였다. 초반부터 팽팽했다. 전반에만 19번의 휘슬이 울렸다.

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잉글랜드는 메시를 집중견제했다. 전반 37분에는 역습 상황에서 드리블 하려는 메시를 쓰러뜨리자, 양 팀 선수들이 충돌해 한동안 경기가 멈추기도 했다. 두 팀은 단 슈팅 3개에 그치며 전반을 0-0으로 마쳤다. 득점보다 신경전에 더 치중했던 45분이었다.

후반 들어 불이 붙었다. 0의 균형이 깨졌다. 잉글랜드가 앞서 나갔다. 후반 10분 로저스가 오른쪽에서 올린 크로스를 고든이 문전 앞에서 오른발 논스톱 슈팅을 마무리했다. 잉글랜드는 곧바로 굳히기에 나섰다. 수비적인 운영을 펼치며 결승행을 노렸다.

아르헨티나의 파상 공세가 이어졌다. 픽포드의 선방쇼 속 좀처럼 기회를 만들지 못하던 아르헨티나는 후반 40분 마침내 승부를 원점으로 돌렸다. 드디어 메시의 발끝이 번쩍이기 시작했다. 메시의 패스를 받은 페르난데스가 환상적인 중거리 슈팅으로 픽포드를 뚫었다. 파고들 것처럼 하며 패스를 건넨 메시의 센스가 빛났다.

기세를 탄 아르헨티나가 기어코 승부를 뒤집었다. 이번에도 메시에서 출발했다. 추가시간 메시가 오른족에서 올린 날카로운 크로스를 라우타로 마르티네스가 헤더로 마무리했다. 아르헨티나가 결승에 올라간 순간이었다.

메시는 이날 도움을 추가하며 이번 월드컵 7경기 모두에서 공격포인트를 기록했다. 조별리그부터 준결승까지 7경기 연속 공격포인트(8골 4도움)를 작성한 것은 월드컵 역사상 처음이다.

결승전은 메시를 앞세운 아르헨티나와 '무적함대' 스페인의 대결로 압축됐다. 스페인은 전날 킬리안 음바페의 프랑스를 2대0으로 제압했다. 창과 방패의 대결이다. 아르헨티나는 이번 대회에서 가장 많은 19골을 기록 중이다. 모든 경기에서 멀티골을 넣었다. 반면 스페인은 7경기에서 단 1골만 내주는 짠물 수비를 과시 중이다. 6번의 클린시트는 월드컵 최초다.

결승전은 20일 오전 4시 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 킥오프한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com