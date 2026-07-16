발롱도르 날아갔다! 케인, 탈락 후 투헬 작심 일침..."선제골 이후 지키기만 집중, 충분하지 않아"

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[스포츠조선 이현석 기자]해리 케인마저 토마스 투헬의 선택에 입을 열었다.

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아르헨티나의 TyC스포츠는 16일(한국시각) '케인이 투헬 감독을 향해 일침을 가했다'고 보도했다.

잉글랜드는 16일 오전 4시(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 1대2로 역전패했다.

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아쉬운 결과였다. 잉글랜드는 앞서 32강부터 8강까지 모두 한 골 차 승리를 거두며 저력을 선보였다. 이번에도 기회가 있었다. 후반 10분 우측에서 모건 로저스가 문전으로 날카롭게 올린 크로스, 좌측에서 중앙으로 쇄도한 앤서니 고든의 움직임을 수비가 놓쳤다. 고든은 크로스를 가볍게 밀어넣으며 골망을 흔들었다. 선제골을 넣은 잉글랜드는 이전과 같은 방식으로 후반 중반부터 수비를 투입해 잠그는 모습이었다.

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하지만 잉글랜드의 공고했던 성벽은 한 명의 선수에 의해 무너졌다. 리오넬 메시가 나섰다. 메시는 엔소 페르난데스의 동점골, 라우타로 마르티네스의 역전골을 모두 도우며 2도움으로 팀 승리를 이끌었다. 후반 막판 경기를 다시 원점으로 돌리기 위해 잉글랜드가 나섰으나, 이미 지키기에 급급했던 선수들은 역전을 위한 공격을 잊은 모습이었다.

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케인마저 입을 열었다. TyC스포츠는 '케인은 투헬 감독의 전술에 의문을 제기하며, 씁쓸한 심경을 드러냈다'고 전했다. 케인은 "1-0으로 앞서 나가는 선제골 이후 그저 버티려고만 했다. 이 수준에서 그런 전술로는 충분하지 않다"며 "을 넣은 후 상대가 더 많은 선수를 공격에 가담시켰는지, 아니면 우리가 개별적으로 그들을 막아내지 못했는지 모르겠지만 , 끊임없이 공세를 퍼부었고 우리는 필사적으로 버티려고 애썼다. 선수들이 막았지만, 결국 충분치 않았다"고 했다.

이어 "선수들은 경기 중 어떤 순간에도 항상 준비되어 있었고, 우리가 선제골을 넣었을 때, 계속 공격해서 추가골을 넣으라는 메시지를 전달했다. 물론 상대가 두 골을 넣은 후에는 뭔가 해내야 한다는 부담감이 있었지만, 경기의 주도권을 되찾을 수도 있었다"며 감독과 다른 생각으로 고민을 했다고 밝혔다.

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케인은 지난 8강 이후 벨링엄과 투헬의 설전에 대해 주장으로서 진화에 나서기도 했다. 하지만 준결승 탈락 이후에는 투헬의 선택에 대한 확실한 아쉬움을 내비치기도 했다. 투헬의 선택과 이번 탈락이 잉글랜드 대표팀에 어떤 영향을 미칠지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com