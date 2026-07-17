"너무 어리석어!" 크리스티안 로메로 결국 울분 폭발…"세계 최고이자 최악의 센터백 조합" 비난→"함부로 비판하지마" 정면 반박

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[스포츠조선 김가을 기자]크리스티안 로메로(아르헨티나)가 분노했다.

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영국 언론 'BBC'는 16일(이하 한국시각) '로메로는 자신을 비판한 게리 네빌을 비난했다. 로메로는 리산드로 마르티네스와의 센터백 조합을 비판한 것을 어리석다고 말했다'고 보도했다.

리오넬 스칼로니 아르헨티나 월드컵대표팀 감독이 이끄는 아르헨티나는 16일 미국의 애틀랜타 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 2대1로 짜릿한 역전승을 완성했다. 아르헨티나는 후반 10분 앤서니 고든에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 하지만 아르헨티나에는 '축구의 신' 리오넬 메시가 있었다. 메시의 날카로운 어시스트 2개를 앞세워 역전 드라마를 완성했다. 메시는 후반 40분 엔조 페르난데스의 동점골, 후반 추가 시간 라우타로 마르티네스의 역전골을 도왔다. '디펜딩 챔피언' 아르헨티나는 두 대회 연속 정상을 향한 도전을 이어가게 됐다.

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경기를 앞두고 신경전이 있었다. 잉글랜드 국가대표 출신 네빌은 로메로와 마르티네스를 두고 "세계 최고이자 최악의 센터백 조합"이라고 표현했다. 네빌은 "둘은 매 경기마다 한 골씩 내주는 것 같다. 하지만 경기를 보면 골도 넣고, 헤더도 한다. 말 그대로 경기장 곳곳에 있다. 정말 놀랍다. 나는 이들을 세계 최고의 센터백 조합이자 최악의 조합이라고 부른다. 어떤 때는 믿을 수 없을 정도로 훌륭하지만, 다음 순간에는 기가 막힌 모습을 보여주기 때문"이라고 혹평했다.

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로메로가 잉글랜드를 제압한 뒤 울분을 토했다. 그는 "내가 바라는 유일한 것은 내가 은퇴할 때 그렇게 멍청하지 않았으면 하는 것이다. 선수나 그 누구에 대해 비판하지 않기를 바란다. 우리는 대표팀을 위해 최선을 다하고 있다. 좋을 때도 있고, 나쁠 때도 있다. 다만, 다시 월드컵 결승전에 진출하게 돼 기쁘다. 나는 우리가 역사를 만들고 있다고 생각한다. 정말 큰 일이다. 우리는 이 유니폼(대표팀)의 중요성을 누구보다 잘 느낀다"고 말했다.

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마르티네스도 입을 뗐다. 그는 "우리는 사람들이 항상 우리에 대해 얘기하는 데 익숙하다. 그들은 그것을 좋아하는 것 같다. 우리는 경기장에서 항상 존경심으로 반응해야 한다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com