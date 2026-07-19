'골골골골골골골골골골' 56년 만에 나왔다...10골 음바페, 역대 최초 2회 연속 득점왕 예약+22골 월드컵 최다골 등극

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[스포츠조선 김대식 기자]킬리안 음바페(레알 마드리드)가 월드컵 무대에서 또 한 번 새 역사를 썼다.

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프랑스는 19일(한국시각) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 3위 결정전에서 4대6로 패배했다. 프랑스의 월드컵 최종 순위는 4위로 마무리됐다.

패배 속에 음바페는 역대급 기록을 완성했다. 전반전 0-4라는 충격적인 스코어로 밀렸던 프랑스는 음바페를 중심으로 잉글랜드를 몰아쳤다. 후반 3분 프랑스의 순간적인 공격 전환, 마이클 올리세가 공을 잡더니 절묘한 패스로 음바페에게 기회를 만들어줬다. 음바페는 깔끔한 마무리로 프랑스 추격의 선봉장이 됐다.

음바페의 득점 후 프랑스는 살아나기 시작했다. 후반 8분 브래들리 바르콜라의 득점까지 터지면서 경기는 알 수 없게 됐다. 음바페는 끝까지 추격을 원했다. 후반 21분 음바페는 수비라인 사이에서 패스를 받은 뒤 올리세와 원투패스로 슈팅 공간을 만들어 득점에 성공했다.

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음바페의 득점 후 프랑스는 여러 결정적인 기회를 만들었지만 모두 득점에 실패하면서 결국 패배하고 말았다.

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이날 멀티골로 음바페는 이번 대회 개인 통산 10골 고지에 올라섰다. 단일 대회 10골은 1970년 멕시코 대회의 게르트 뮐러(옛 서독) 이후 56년 만에 나온 기록이다. 동시에 통산 득점 무려 22골로 리오넬 메시(인터 마이애미)를 제치고 월드컵 역대 최다 득점자 자리에 단독으로 올라섰다. 만약 내일 열릴 월드컵 결승전에서 메시가 득점을 추가하지 못한다면 음바페는 월드컵 최초 두 대회 연속 득점왕에도 오를 수 있다.

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음바페의 월드컵 커리어는 이미 역대급이라는 평가를 받아왔다. 2018년 러시아 대회에서 만 19세 나이로 우승을 경험했고, 2022년 카타르 대회에서는 결승에서 아쉽게 준우승에 머물렀지만 해트트릭을 포함한 득점왕을 차지하며 존재감을 각인시켰다. 인생 첫 월드컵 득점왕도 수상했다.

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이번 대회에서도 득점왕 경쟁과 통산 최다골 경쟁을 동시에 이어가며 미로슬라프 클로제, 호나우두 등 전설적인 공격수들의 기록을 차례로 넘어섰다.

특히 1998년생인 음바페는 앞으로 최대 2회 더 월드컵 출전이 가능하다. 이번 대회를 기점으로 후대 어떤 선수도 넘보기 힘든 대기록을 세우고 은퇴할 것이라는 전망이 나온다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com