'리버풀 명장, 2년 만에 컴백' 위르겐 클롭, 독일축구협회와 대표팀 사령탑 계약-모든 조건 합의..'4년 계약, 24일 공식 발표'

Former soccer coach Jurgen Klopp waves to fans during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)

(COMBO) This combination of pictures created on July 03, 2026 shows then Germany's head coach Julian Nagelsmann (L) addressing a press conference on May 27, 2026 in Herzogenaurach andJurgen Klopp, Red Bull's new "Global Head of Soccer" smiling during a press presentation in Salzburg, Austria on January 14, 2025.. Jurgen Klopp has told the German FA (DFB) he is "fundamentally willing" to take over as Germany coach after Julian Nagelsmann handed in his resignation, the DFB confirmed on July 3, 2026. (Photo by Daniel Karmann and KERSTIN JOENSSON / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]독일축구협회가 조만간 새 대표팀 사령탑으로 위르겐 클롭을 발표할 예정이다. '리버풀 레전드' 클롭 감독은 북중미월드컵이 열린 미국 현지에서 독일축구협회와 모든 조건에 합의를 마친 것으로 알려졌다.

Advertisement

유럽 축구 이적 전문가 플로리안 플레텐베르크, 파브리지오 로마노 등은 20일(한국시각) 일제히 클롭 감독이 독일 대표팀 사령탑에 부임하는 게 확정됐다고 전했다. 계약 기간은 4년이다.

플로리안 플레텐베르크에 따르면 클롭은 독일 대표팀의 지휘봉을 잡을 예정이며 발표는 오는 24일(현지시각)에 있을 예정이다. 그는 "클롭은 율리안 나겔스만의 뒤를 이어 독일의 새로운 국가대표팀 감독이 될 것이다. 2030년 월드컵까지 완전 합의했다. 클롭의 퇴사를 두고 독일축구협회와 레드불 간의 원칙적 합의도 이루어졌다"고 말했다. 클롭과 올리버 민츠라프 레드불 CEO는

HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: Jurgen Klopp attends the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao at Houston Stadium on June 14, 2026 in Houston, Texas. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

미국 뉴욕에서 만나 클롭의 퇴사에 관한 나머지 세부 사항을 마무리지었다. 2024년 여름, 리버풀 지휘봉을 내려놓은 클롭 감독은 이후 레드불 글로벌 축구 책임자로 일해왔다. 이번 북중미월드컵에선 독일 TV의 전문가로 활동했다. 파브리지오 로마노는 자신의 SNS를 통해 '클롭이 돌아온다. 모든 합의는 미국에서 이뤄졌다. 클롭은 2027년 네이션스리그, 유로2028, 2030년 월드컵을 이끌게 된다'고 밝혔다.

클롭과 그의 상업적 파트너들이 관련된 최종 세부 사항은 월드컵 결승전 이후 서면으로 작성될 것이다. 모든 것이 계획대로 진행된다면, 클롭은 오는 24일 독일 프랑크푸르트에서 계약서에 서명할 예정이며, 이날 공식 발표될 것으로 예상된다. 독일축구협회의 기자회견도 예정돼 있다고 한다.

(FILES) German coach Jurgen Klopp attends the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between France and Morocco at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. The German Football Federation (DFB) announced on July 11, 2026 that it was close to an agreement with Jurgen Klopp for him to become the new Germany coach. However, before the 59-year-old makes his return to the touchline, the DFB said it still needed to secure the approval of his current employer, the Red Bull Group. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Advertisement

독일은 이번 북중미월드컵 32강전에서 파라과이에 승부차기 끝에 탈락했다. 나겔스만 감독은 바로 사임했다. 독일은 2014년 브라질월드컵 우승 이후 2018년, 2022년, 그리고 이번 대회까지 모두 실망스런 결과를 냈다. 이전 두 대회에서 조별리그에서 탈락했다.

Advertisement

클롭은 리버풀을 프리미어리그와 유럽챔피언스리그 우승으로 이끈 후, 2023~2024시즌을 끝으로 리버풀을 떠난 이래 감독직을 맡지 않았다. 그는 오직 독일 대표팀 만을 원하며 세계적인 클럽들의 제안을 모두 거절해왔다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com