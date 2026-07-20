'리버풀 명장, 2년 만에 컴백' 위르겐 클롭, 독일축구협회와 대표팀 사령탑 계약-모든 조건 합의..'4년 계약, 24일 공식 발표'

[스포츠조선 노주환 기자]독일축구협회가 조만간 새 대표팀 사령탑으로 위르겐 클롭을 발표할 예정이다. '리버풀 레전드' 클롭 감독은 북중미월드컵이 열린 미국 현지에서 독일축구협회와 모든 조건에 합의를 마친 것으로 알려졌다.
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유럽 축구 이적 전문가 플로리안 플레텐베르크, 파브리지오 로마노 등은 20일(한국시각) 일제히 클롭 감독이 독일 대표팀 사령탑에 부임하는 게 확정됐다고 전했다. 계약 기간은 4년이다.
플로리안 플레텐베르크에 따르면 클롭은 독일 대표팀의 지휘봉을 잡을 예정이며 발표는 오는 24일(현지시각)에 있을 예정이다. 그는 "클롭은 율리안 나겔스만의 뒤를 이어 독일의 새로운 국가대표팀 감독이 될 것이다. 2030년 월드컵까지 완전 합의했다. 클롭의 퇴사를 두고 독일축구협회와 레드불 간의 원칙적 합의도 이루어졌다"고 말했다. 클롭과 올리버 민츠라프 레드불 CEO는
미국 뉴욕에서 만나 클롭의 퇴사에 관한 나머지 세부 사항을 마무리지었다. 2024년 여름, 리버풀 지휘봉을 내려놓은 클롭 감독은 이후 레드불 글로벌 축구 책임자로 일해왔다. 이번 북중미월드컵에선 독일 TV의 전문가로 활동했다. 파브리지오 로마노는 자신의 SNS를 통해 '클롭이 돌아온다. 모든 합의는 미국에서 이뤄졌다. 클롭은 2027년 네이션스리그, 유로2028, 2030년 월드컵을 이끌게 된다'고 밝혔다.
클롭과 그의 상업적 파트너들이 관련된 최종 세부 사항은 월드컵 결승전 이후 서면으로 작성될 것이다. 모든 것이 계획대로 진행된다면, 클롭은 오는 24일 독일 프랑크푸르트에서 계약서에 서명할 예정이며, 이날 공식 발표될 것으로 예상된다. 독일축구협회의 기자회견도 예정돼 있다고 한다.
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독일은 이번 북중미월드컵 32강전에서 파라과이에 승부차기 끝에 탈락했다. 나겔스만 감독은 바로 사임했다. 독일은 2014년 브라질월드컵 우승 이후 2018년, 2022년, 그리고 이번 대회까지 모두 실망스런 결과를 냈다. 이전 두 대회에서 조별리그에서 탈락했다.
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클롭은 리버풀을 프리미어리그와 유럽챔피언스리그 우승으로 이끈 후, 2023~2024시즌을 끝으로 리버풀을 떠난 이래 감독직을 맡지 않았다. 그는 오직 독일 대표팀 만을 원하며 세계적인 클럽들의 제안을 모두 거절해왔다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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