박수홍 딸, 21개월에 영어·수개념 마스터한 천재성...'공대맘' 김다예 DNA 맞네

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박수홍의 딸 재이 양이 21개월이라는 나이가 믿기지 않는 놀라운 성장 속도로 감탄을 자아냈다.

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20일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "21개월된 재이의 놀라운 성장"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에는 엄마, 아빠와 숫자 공부를 하는 재이 양의 모습이 담겼다. 시계를 보며 "숫자 1 어디 있냐"는 질문을 받은 재이 양은 숫자 1을 가리켰고, 이어 2, 3, 4, 5까지 차례대로 정확하게 찾아내며 놀라운 집중력과 인지 능력을 보여줬다. 엄마 김다예는 "1부터 5까지는 안다"라며 감탄했다.

이어 책을 보며 "사탕이 하나면 박수 몇 번이냐"는 질문에 박수 한 번을 쳤다. 이어 "사탕이 두 개면 박수 몇 번이냐"라는 질문에는 곧바로 박수를 두 번 치며 수의 개념까지 정확하게 이해하는 모습을 보였다. 공대 출신으로 알려진 엄마 김다예의 DNA를 그대로 물려받은 듯 또래를 뛰어넘는 학습 능력을 보여 눈길을 끌었다.

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재이 양의 재능은 언어에서도 빛났다. "where is your eyes?"라는 질문에 바로 눈을 가리켰고, "where is your ear?"는 질문에도 귀를 정확히 짚어내며 영어 단어까지 자연스럽게 이해하는 모습을 보여 감탄을 자아냈다.

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한편, 박수홍과 김다예는 23살 나이 차를 딛고 지난 2021년 7월 혼인신고를 했다. 이듬해 12월 결혼식을 올린 부부는 시험관 시술 끝에 2024년 어렵게 딸 재이 양을 얻었다.

anjee85@sportschosun.com