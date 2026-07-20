[월드컵]"호날두가 시키드나" 메시 저격수+호날두 절친 이때다 싶어 재등판, "존재하지도 않은 아르헨티나, 0-4가 딱이야"

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[스포츠조선 윤진만 기자]'포르투갈 슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알나스르)와 절친한 사이로 알려진 스페인 출신 저널리스트 에두 아기레가 호날두의 '영원한 라이벌' 리오넬 메시(인터마이애미)의 모국인 아르헨티나를 공개 조롱했다.

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아기레는 20일(한국시각) 스페인 라디오 '엘 치링기토'에 출연해 이날 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열리는 스페인과의 2026년 북중미월드컵 결승에서 0대1로 패해 우승을 놓친 아르헨티나를 신랄하게 비판했다.

아기레는 "아르헨티나는 이날 경기에서 존재하지 않았다. 축구 실력으로 봤을 때, 스페인이 아르헨티나보다 2~3단계 위에 있었다"며 "오늘 경기는 스페인의 4대0 승리로 끝났어야 한다. 스페인이 압도적으로 우위를 점했다. 아르헨티나는 단 한 번의 기회도 만들지 못했다"라고 말했다.

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그는 니코 윌리엄스(아틀레틱)의 득점이 파울로 취소된 장면에 대해 "전 세계가 톡톡히 지켜봤을 것"이라며 심판 판정에 문제가 있었다고 에둘러 비판했다.

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아기레는 이번 대회 내내 아르헨티나에 대한 비판 수위를 높여왔다. 아르헨티나 에이스 리오넬 메시가 조별리그 첫 경기에서 상대 발목을 가격하고도 퇴장을 당하지 않은 것, 아르헨티나가 카보베르데, 이집트, 스위스와의 토너먼트 경기에서 연장전 접전 끝에 다음 라운드에 진출하는 것이 판정 덕분이라고 말햇다.

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또한, "나는 스페인이 월드컵에서 우승하기를 바라기 때문에 아르헨티나가 결승에 진출하기를 바랐다. 아르헨티나를 이기는 게 잉글랜드를 꺾는 것보다 쉽다고 생각했기 때문"이라고 말했다. 아기레 기자는 스페인 출신이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com