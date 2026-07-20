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"역겨운 깡패집단" 폭력 행위 아르헨티나 향한 거센 비난…팬들도 분노 표출 "스페인 우승은 올바른 결과"

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"역겨운 깡패집단" 폭력 행위 아르헨티나 향한 거센 비난…팬들도 분노 표출 "스페인 우승은 올바른 결과"
AFP연합뉴스
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[스포츠조선 강우진 기자]영국 언론인이 월드컵 결승에서 패한 아르헨티나 선수들의 폭력 행위를 거세게 비판했다.

영국 더선은 20일(한국시각) '피어스 모건이 월드컵 결승에서 스페인에 패한 아르헨티나 선수들을 향해 거센 비판을 쏟아냈다'며 '스페인이 승리를 거둔 뒤 경기 종료 후 경기장에서는 대혼란이 벌어졌고, 그 중심에는 아르헨티나의 레안드로 파레데스가 있었다'고 보도했다.

파레데스는 완전히 이성을 잃은 채 달려가 에릭 가르시아를 거칠게 밀쳐 넘어뜨렸다. 이후 양 팀 선수들이 한꺼번에 몰려들자 파레데스는 가비를 향해 달려들어 그를 바닥에 쓰러뜨렸다. 그는 넘어진 가비를 가격하기까지 했다.

"역겨운 깡패집단" 폭력 행위 아르헨티나 향한 거센 비난…팬들도 분노 표출 "스페인 우승은 올바른 결과"

주심은 이미 경기가 종료된 상황이었음에도 파레데스에게 곧바로 레드카드를 꺼내 들었다. 이 장면을 본 모건은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 분노를 표출했다.

그는 SNS에서 "경기 종료 후 아르헨티나 선수들의 행동은 역겨웠다. 특히 파레데스는 더욱 그랬다"며 "그들은 폭력적이고 불쾌한 깡패 집단일 뿐이며, 축구의 수치다"고 비판했다. 이어 "어떤 팀이 패하는 것을 이렇게 기뻐한 적은 한 번도 없었다"고 덧붙였다.

아르헨티나는 앞서 열린 잉글랜드와의 준결승전 이후에도 잉글랜드 팬들에게 큰 반감을 샀다. 발렌틴 바르코와 크리스티안 로메로는 득점 후 잉글랜드 선수들 면전에서 세리머니를 펼쳤고, 경기 후에는 양 국가가 정치적으로 민감하게 얽힌 포클랜드 제도와 관련한 현수막을 들고 승리를 자축하기도 했다.

로이터연합뉴스
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팬들도 일부 아르헨티나 선수가 보인 폭력 행위를 거세게 비판했다.

온라인상에서 한 팬은 "아르헨티나는 이런 대회에 출전하지 못하게 해야 한다"고 전했다. 또 다른 팬은 "역겨운 팀이다"며 "스페인의 우승이야말로 축구를 위한 올바른 결과였다"고 말했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

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