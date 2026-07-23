"아, 그건 넣었어야지" 아쉽다 양민혁, 토트넘 프리시즌 첫 친선경기서 '빅찬스 미스'…토트넘, 페르난데스 환상골로 1-0 신승

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[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘에서 기회를 엿보는 한국 축구 신성 양민혁이 친선경기에서 빅찬스를 놓치며 아쉬운 시즌 출발을 보였다.

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양민혁은 23일(한국시각) 영국 런던에 위치한 토트넘 훈련센터인 핫스퍼 웨이에서 열린 3부 클럽 MK돈스와의 프리시즌 친선경기에서 후반에 투입돼 45분간 그라운드를 누볐다.

등번호 59번을 입은 양민혁은 팀이 1-0으로 앞선 후반 31분 결정적인 추가골 찬스를 잡았다. 돈스 진영에서 공을 잡은 미드필더 루카 윌리엄스-바넷과 눈빛을 교환한 양민혁은 순간적으로 수비 뒷공간을 파고들었다. 바넷의 롱패스가 박스 안으로 침투한 양민혁에게 정확하게 전달됐다. 양민혁은 골문을 비우고 달려나온 상대 골키퍼를 피해 안정적인 퍼스트 터치로 '슈팅각'을 잡았다. 빈 골문을 향해 왼발슛을 날렸으나, 공은 아쉽게 골문 왼쪽으로 벗어났다. 양민혁은 그대로 잔디 위에 엎드려 두 손으로 머리를 감싸쥐고 아쉬움을 토로했다.

앞서 프리시즌 슈팅 훈련 중 날카로운 감아차기로 골망을 흔든 양민혁은 로베르토 데 제르비 토트넘 감독에게 확실하게 눈도장을 찍을 기회를 놓쳤다.

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의욕은 넘쳤다. 우측 미드필더로 나선 그는 공수를 활발히 넘나들었다. 적극적인 전방 압박으로 볼을 소유한 상대 선수에게 파울을 범했다. 다만 공을 받는 횟수가 많지 않았다. 45분간 총 13번의 볼터치, 1번의 키패스, 1번의 파울 등을 기록했다. 통계업체 '소파스코어' 평점은 6.2점.

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토트넘은 전반 3분에 터진 '영입생' 마테우스 페르난데스의 결승골을 끝까지 지켜내며 1대0 신승을 거뒀다. 웨스트햄에서 이적한 페르난데스는 박스 밖으로 높이 뜬 공을 그림같은 오른발 발리로 골망을 가르며 확실한 임팩트를 남겼다. 데 제르비 감독은 도미닉 솔란케, 마노르 솔로몬, 코너 갤러거, 마티스 텔, 페르난데스, 산드로 토날리, 아치 그레이, 다카이 고타, 벤 데이비스, 리오 카이어메이튼, 안토닌 킨스키를 선발 기용했다.

2024년 K리그에서 센세이셔널한 활약을 펼치며 토트넘으로 깜짝 이적한 양민혁은 지난 두 시즌간 퀸스파크레인저스, 포츠머스, 코번트리 등 잉글랜드 챔피언십(2부) 클럽으로 세 차례 임대를 다녀왔다. 다가오는 2026~2027시즌도 토트넘 1군보단 임대로 유럽 무대 경험치를 쌓을 것으로 예상된다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com