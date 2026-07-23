이게 무슨 일…메시-베컴의 인터 마이애미, 선수 영입 부정 행위 조사 받는다. 대체 왜

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사진출처=인터 마이애미 구단 홈페이지

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[스포츠조선 박상경 기자] 미국 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미가 선수 영입 과정에서 부정 행위를 저질렀다는 의혹을 받고 있다.

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MLS는 23일(한국시각) '최근 마이애미가 카세미루(34·브라질)를 영입하는 과정에서 제기된 부정 행위 의혹에 대한 조사를 시작했다'고 밝혔다. 미국 ESPN은 '부정 행위 의혹을 제기한 팀은 LA갤럭시며, 마이애미가 카세미루에 대한 우선협상권(디스커버리 권리)을 확보하지 않은 채 접촉했다는 게 이유'라고 전했다.

마이애미는 MLS 최고 인기 구단이다. 데이비드 베컴이 공동 구단주 역할을 맡고 있고, 리오넬 메시가 2024년부터 뛰면서 구단 뿐만 아니라 리그 인기 자체를 한 단계 끌어 올렸다는 평가를 받고 있다. 지난해 MLS 플레이오프 결승전인 MLS컵에서 우승을 차지한 바 이다.

디스커버리 권리는 MLS 고유의 제도다. 해외 리그에서 뛰고 있는 특정 선수를 팀당 최대 5명까지 등록할 수 있다. 인기 선수 영입을 두고 구단 간 출혈 경쟁을 막기 위한 것. 이미 디스커버리 권리가 등록된 선수를 영입하고자 하는 구단은 해당 팀에 보상금을 지불하거나, 트레이드로 권리를 양도 받아야 협상할 수 있다.

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카세미루는 한 시대를 풍미한 베테랑 미드필더다. 레알 마드리드(스페인), FC포르투(포르투갈), 맨체스터 유나이티드(잉글랜드) 등 명문 팀을 두루 거치며 유럽챔피언스리그 5회 우승, 스페인 프리메라리가 3회 등 총 21개의 트로피를 들어 올렸다. 브라질 대표팀에서 91차례 A매치에 출전해 10골-6도움을 기록했으며, 2019 코파 아메리카 정상에도 올랐다.

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카세미루는 지난 시즌 맨유에서 프리미어리그 34경기에 나서 9골-2도움을 올렸다. 하지만 맨유가 재계약 방침을 세우지 않으면서, 지난 1월 말 팀을 떠나겠다는 뜻을 드러냈다. 자유계약 신분이 된 그를 두고 이탈리아 세리에A 등 여러 팀이 관심을 보였지만, 최종 선택은 MLS였다.

마이애미는 LA갤럭시와 디스커버리 권리에 대해 이미 합의했다는 입장이다. MLS사무국의 조사 결과에 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com