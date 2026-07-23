[라인업]"월드컵 아픔 잊었다" 골 감각 되찾은 손흥민, 솔트레이크전도 어김없이 선발 출격→2경기 연속 골 사냥

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[스포츠조선 윤진만 기자]월드컵 이후 소속팀 첫 경기에서 마수걸이 골을 터뜨리며 '부활'을 알린 손흥민(34·LA FC)이 닷새만에 연속골을 노린다.

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손흥민은 23일 오전 11시30분(한국시각) 미국 LA의 BMO스타디움에서 열리는 레알 솔트레이크와의 2026년 미국프로축구(MLS) 16라운드 홈 경기에 최전방 공격수로 선발 출격한다.

마크 도스 산토스 LA FC 감독은 손흥민을 공격 선봉에 세우고 드니 부앙가와 제이콥 샤펠버그을 양 측면에 배치했다. 마티외 슈아니에르, 에디 세구라, 마르코 델가도가 미드필더진을 구성하고, 라이언 홀링스헤드, 라이언 포티어스, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코이 포백을 맡는다. 위고 요리스가 골문을 지킨다.

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손흥민은 지난 18일 LA 갤럭시와의 '엘 트라피코'에서 마르코 델가도, 드니 부앙가의 연속골로 팀이 2-0으로 앞선 후반 12분 쐐기골을 폭발했다. 델가도와 패스를 주고받은 손흥민이 골문 좌측 구석을 노리고 쏜 오른발 슛이 그대로 골망에 꽂혔다. 올 시즌 손흥민의 리그 기록은 14경기 1골 9도움.

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손흥민은 "더비는 팬들과 클럽에 항상 특별하다. 더비에서의 승리에 대한 의미를 잘 알고 있다"며 "난 국가대표팀에서 힘든 결과를 얻고 난 후, 내가 하는 일을 사랑하기 때문에 가능한 한 빨리 복귀하고 싶었다"라고 소감을 말했다. 도스 산토스 감독은 "쏘니(손흥민)가 골을 넣어서 정말 기쁘다. 저와 손흥민 모두 골을 원했다. 정말 완벽한 결과"라고 했다.

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LA FC는 3대0 승리하며 2연승을 질주했다. 8승3무5패 승점 27점으로 3위로 점프했다. 4위인 솔트레이크(승점 26)를 꺾으면 선두권과의 격차를 좁힐 수 있다. '에이스' 손흥민의 연속골이 절실하다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com