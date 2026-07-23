으악! 최악의 빅찬스미스...'손흥민 후계자' 양민혁 이럴 수가, 토트넘 통산 첫 골 무산 '아쉬운 45분'

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[스포츠조선 김대식 기자] 한국 최고 유망주인 양민혁이 토트넘 프리시즌에 아쉬운 모습을 보이고 말았다.

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토트넘은 23일(한국시각) 영국 런던의 훗스퍼웨이 훈련장에서 열린 MK돈스(3부)와의 프리시즌 경기에서 1대0으로 승리했다. 전반 5분 신입생 마테우스 페르난데스의 선제골이 결승골이 됐다.

로베르토 데 제르비 감독은 후반전 들어 주전급 선수들을 대거 빼고 유망주 위주로 라인업을 재편했으며, 양민혁은 오른쪽 윙어 자리에 배치돼 그라운드를 밟았다.

2025년 1월 토트넘에 합류한 양민혁은 이후 세 차례 임대를 다녀왔지만 모두 뚜렷한 성과를 남기지 못했다. 그런 만큼 이번 프리시즌에서 보여줄 경기력은 향후 거취를 좌우할 수 있는 중요한 잣대가 될 전망이었다. 그러나 이날 경기에서도 양민혁의 존재감은 좋은 의미로 부각되지 못했다.

사진=코번트리 시티

후반 31분, 양민혁은 루카 윌리엄스 바넷의 결정적인 패스를 받아 결정적인 찬스를 맞이했다. 오른쪽에서 중앙으로 파고드는 움직임으로 상대 수비의 시선을 완전히 속이는 데 성공했고, 상대 골키퍼가 패스를 끊어내기 위해 앞으로 나왔지만 양민혁이 이를 먼저 걷어내며 볼을 소유했다. 골키퍼가 골문을 비운 절호의 상황이었지만, 양민혁의 왼발 마무리는 골대를 외면하고 말았다. 양민혁도 상당히 아쉬워했다.

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아직 몸 상태가 100%가 아니라는 점은 감안해야 하지만, K리그에서 보여줬던 양민혁의 모습과는 너무 거리가 멀었다. 이런 흐름이 이어진다면 양민혁의 이번 시즌에도 임대가 확정적인 수순을 밟을 것으로 보인다.

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현지에서는 양민혁의 토트넘 1군 진입이 현실적으로 멀어지고 있다는 차가운 반응을 보이고 있다. 영국 풋볼 런던은 지난 14일. '양민혁은 토트넘에 합류한 지 겨우 18개월밖에 되지 않았지만, 이미 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)에서 세 차례나 서로 다른 임대 생활을 보냈다. 이 20세의 유망주는 처음 토트넘에 입단했을 때보다 지금 1군 무대 데뷔와 오히려 더 멀어진 듯 보인다'며 이런 흐름이라면 토트넘 1군에 진입하기 어려울 것이라고 전망했다.

사진=토트넘

더불어 풋볼 런던은 '데 제르비 감독이 이 다재다능하고 까다로운 윙어의 기량을 직접 점검해 보겠지만, 아직 계약 기간이 4년이나 남아있는 만큼 양민혁에게는 또 한 번의 임대 이적이 유력해 보인다'며 다가오는 시즌에도 양민혁이 토트넘 1군에 남아있지는 않을 것이라고 예측했다. 이 예측이 현실로 향해가는 느낌이다.