한국 축구 초대형 희소식! '리옹 배준호 영입' 속도 낸다…'협상 시작' 이적료 58억 제안→스토크는 100억 원해

배준호. 산티 아우나 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]올랭피크 리옹이 한국 국가대표 미드필더 배준호 영입에 속도를 낸다.

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프랑스 풋 메르카토는 23일(한국시각) '활발하게 움직이고 있는 리옹의 여름 이적시장은 여러 흥미로운 선수들을 영입하는 성과를 거뒀다'며 '리옹은 아직 영입을 끝내지 않았으며, 다가오는 시즌을 앞두고 전력을 더욱 강화하기를 원하고 있다'고 보도했다. 이어 '거론되고 있는 영입 후보 가운데 한 명은 다재다능한 한국인 공격형 미드필더 배준호다'고 덧붙였다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 론도 훈련에 나선 배준호 이동경 강상윤의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

배준호는 2023년 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그)의 스토크 시티에 입성한 뒤 팀의 핵심 선수로 자리 잡았다. 현재까지 134경기에 출전해 8골 14도움을 기록 중이다. 측면 공격수로도 뛸 수 있는 배준호는 계약 만료까지 1년을 남겨두고 있다. 올랭피크 리옹 입장에서는 흥미로운 영입 기회가 될 수 있다는 평가가 나온다.

매체는 '2026 북중미 월드컵을 경험한 배준호는 리옹의 프로젝트에 관심을 보이고 있다'며 '파악한 바에 따르면 현재 두 구단이 합의를 기다리고 있다'고 설명했다.

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리옹은 이미 약 350만유로(약 58억원)의 첫 번째 제안을 전달한 것으로 알려졌다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 배준호가 러닝을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

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하지만 스토크 시티는 그보다 더 많은 금액을 원하고 있다. 스토크시티는 배준호 매각에 600만유로(약 100억원)보다 조금 못 미치는 수준의 제안을 기대하고 있다고 한다.

리옹은 프랑스 리그1에서도 명문팀으로 꼽힌다. 강호 파리생제르망(PSG)이 군림하고 있는 리그라 우승은 쉽지 않겠지만, 리옹은 꾸준히 유럽대항전에 나설 기회를 확보할 수 있는 팀이다. 배준호로서는 잉글랜드 2부리그에 있는 현 상황보다 리옹으로 이적하는 것이 스펙업이라 볼 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com