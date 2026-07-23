[오피셜]"죄송합니다, 책임지겠습니다" 월드컵 역사상 최악의 결승전…'폭행 가해자' 아얄라 아르헨티나 코치 사과

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]로베르토 아얄라 아르헨티나 월드컵대표팀 코치가 결국 고개를 숙였다.

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영국의 '로이터통신'은 23일(이하 한국시각) '아얄라 코치가 2026년 북중미월드컵 결승전 직후 발생한 난투극에 대해 사과했다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 아얄라 코치는 스페인 '발렌시아 캐피털 라디오'와의 인터뷰에서 "당연히 죄송하게 생각한다. 내 위치에 있는 사람으로서 감정이나 상대방의 언행 때문에 기분이나 행동이 영향을 받아서는 안 된다"고 말했다.

아르헨티나는 20일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과의 북중미월드컵 결승전에서 연장 접전 끝에 0대1로 패했다. '디펜딩 챔피언' 아르헨티나는 2연속 우승을 노렸지만 마지막 문을 넘지 못했다.

사진=UPI- 연합뉴스

경기 뒤 논란도 발생했다. 레안드로 파레데스 등 일부 선수와 코치진이 우승을 자축하던 스페인 선수단과 물리적 충돌을 일으킨 것이다. 특히 이 과정에서 아얄라 코치가 다니 올모를 가격하는 모습이 중계 화면에 포착돼 공분을 샀다.

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아얄라 코치는 "사람들이 말하는 것처럼 주먹질은 아니었다. 올모의 말에 순간적으로 반응한 것뿐이다. 그를 다시 만나게 된다면 직접 사과할 것이다. 경기가 끝난 뒤 보니 경기장 한가운데에서 몸싸움이 벌어지고 있었다. 우리는 우리 선수들을 그곳에서 빼내기 위해 달려갔다. 내가 한 행동에 대해서는 책임을 지겠다. 내 의도와는 달랐다고 해서 변명이 될 수는 없다"고 말했다. 아얄라 코치는 아르헨티나 국가대표 수비수 출신으로 발렌시아, 비야레알, 레알 사라고사(이상 스페인)에서도 뛰었다.

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한편, 아얄라는 사과에도 국제축구연맹(FIFA) 징계 위기에 놓였다. FIFA는 이번 난투극을 조사하기 위해 징계 및 윤리 담당 조사관을 임명했다. 사건 관련자들은 출전 정지 징계를 받을 가능성이 있다. 아르헨티나축구협회도 벌금 징계를 받을 수 있다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com