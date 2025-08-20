스포츠조선

'프리미엄 케어형 멤버십' 젝시오 크루, 프로암 라운드 매달 39명 초청 개최

기사입력 2025-08-20 16:53


[스포츠조선 정현석 기자]던롭스포츠코리아가 운영하는 프리미엄 멤버십 '젝시오 크루'의 8월 로암 라운드가 지난 18~19일 안성 골프클럽Q에서 성황리에 마무리 됐다.

신청이 열리자마자 약 100명이 몰리며 높은 경쟁률을 기록한 이번 라운드는 '크루 3인 + 프로 1인'이 한 팀을 이뤄 18홀을 함께 돌며 실전 레슨을 받는 방식으로 진행됐다.

젝시오는 참가자 39명의 캐디피·카트비·그린피를 전액 부담하며 업계 최초 '프리미엄 케어형 멤버십'의 가치를 입증했다.

참가자들은 행사 전 티타임 교류 등 소통을 경험하며 "실전 속에서 배우는 특별한 레슨"이라는 호평을 쏟아냈다. 프로암 라운드는 오는 11월까지 매달 이어지며 회차마다 39명의 회원이 추첨을 통해 초청될 예정이다.

젝시오 크루는 단순한 사은품 제공을 넘어 실제 골프실력 향상에 도움이 되는 프리미엄 혜택으로 차별화된 가치를 구현하고 있다. 지난 7월에는 추첨을 통해 130명의 회원에게 보이스캐디 2025년 신형 30만원 상당의 레이저 거리측정기 레이저 핏 보이스를 증정했다.
던롭스포츠코리아 관계자는 "젝시오는 제품이 아니라 경험을 제공한다"며 "앞으로도 차별화된 혜택과 프로그램으로 고객의 플레이와 골프 라이프 스타일까지 케어하는 프리미엄 멤버십 플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다. '젝시오 크루'는 국내 골프 업계 최초의 월간 케어형 멤버십으로 기존 레이디스 크루와 맨즈 크루를 통합해 2025년 새롭게 출범했다.

'한 번의 구매, 매달의 케어'라는 슬로건 하에 제품 소비를 넘어 고객과의 접점을 라이프스타일까지 확장한 것이 특징이다.

매월 13일마다 젝시오 프로와 함께하는 프로암 라운드, 청담 프라이빗센터 정밀 스윙 진단 및 원포인트 레슨(월 1회, 10만 원 상당), 30만 원 상당 골프용품 추첨, 여성을 위한 특별 라운딩 프로그램 등 다양한 혜택이 제공된다. 가입 고객 전원은 전용 웰컴 기프트, 홀인원 축하금 200만 원, 제휴 연습장 무료 이용권, 골프장 할인 쿠폰이 포함된 '골프라이프 패키지'를 100% 제공받는다.

젝시오크루 멤버십은 젝시오13 드라이버 또는 아이언 세트를 구매한 고객 모두를 대상으로 하며 별도 입회비 없이 젝시오 공식 홈페이지를 통해 신청 가능하다.

젝시오13은 전국 던롭스포츠코리아 공식 대리점, 서울 청담 프라이빗센터, 던롭 공식 온라인몰에서 구매할 수 있다.

