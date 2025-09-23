테일러메이드 두번째 '글로리 데이즈' 퍼팅 레슨 등 다양한 행사와 교류 …

|
[스포츠조선 정현석 기자]테일러메이드가 지난 22일 카스카디아GC에서 여성 골퍼들을 위한 '글로리 데이즈'를 성황리에 마쳤다고 밝혔다. 2024년 첫 행사에 이어 두 번째로 열린 오프라인 행사로 약 50여 명이 참가했다.
테일러메이드는 참가자 전원에게 골프 볼, 텀블러, 테일러메이드 어패럴 티셔츠 등 기념품을 제공하고, 팀 챔피언 상, 베스트 퍼포먼스 상, 다보기상, 팀 포토제닉상 등 다채로운 시상을 마련했다.
또한 테일러메이드 어패럴을 가장 세련되게 착용한 참가자에게는 '스타일리쉬 퍼포우먼상'이 수여됐으며, 수상자에게는 테일러메이드 어패럴 100만 원 상품권과 글로리 캐디백, 글로리 휠 보스턴백, 글로리 스몰 토트백, 글로리 트래블 커버, 글로리 리본 모자, 글로리 바이저 등 다양한 경품이 제공됐다.
김진웅 테일러메이드 마케팅 이사는 지난해 첫 글로리 데이즈 행사에 이어 올해에도 다양한 분야에서 활약하시는 여성 골퍼분들을 위한 뜻 깊은 자리를 마련하게 되어 매우 기쁘게 생각한다"며 "현재 약 1000여 명의 글로리 데이즈 정회원 분들을 비롯해 브랜드를 아껴주시는 많은 분들께 지속 가능한 프로그램과 다채로운 경험을 제공할 수 있도록 앞으로도 더욱 성장해 나가겠다. 글로리 데이즈를 향한 변함없는 성원과 열정에 진심으로 감사드린다"고 전했다.