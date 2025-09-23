스포츠조선

테일러메이드 두번째 '글로리 데이즈' 퍼팅 레슨 등 다양한 행사와 교류 속 성료

최종수정 2025-09-23 10:23

테일러메이드 두번째 '글로리 데이즈' 퍼팅 레슨 등 다양한 행사와 교류 …

[스포츠조선 정현석 기자]테일러메이드가 지난 22일 카스카디아GC에서 여성 골퍼들을 위한 '글로리 데이즈'를 성황리에 마쳤다고 밝혔다. 2024년 첫 행사에 이어 두 번째로 열린 오프라인 행사로 약 50여 명이 참가했다.

글로리 데이즈는 테일러메이드의 토털 우먼스 골프 브랜드 '올 뉴 글로리(ALL NEW GLOIRE)'를 사용하는 여성 골퍼들의 커뮤니티. 네이버 카페 '글로리 데이즈'를 통해 다양한 스타일 공유와 골프에 대한 소통, 온 오프라인 행사 참여 등 활발한 커뮤니티 활동이 진행되고 있다.

지난 22일 열린 글로리 데이즈 행사에는 올 뉴 글로리 클럽을 사용하는 정회원들이 팀 글로리와 팀 데이즈, 두 개 팀으로 나뉘어 이벤트를 펼쳤다. 또한 팀 테일러메이드 프로들이 퍼팅 레슨과 이벤트를 진행했다. 18홀 라운드와 디너 행사로 이어지며 다양한 프로그램이 진행됐다.

테일러메이드는 참가자 전원에게 골프 볼, 텀블러, 테일러메이드 어패럴 티셔츠 등 기념품을 제공하고, 팀 챔피언 상, 베스트 퍼포먼스 상, 다보기상, 팀 포토제닉상 등 다채로운 시상을 마련했다.

또한 테일러메이드 어패럴을 가장 세련되게 착용한 참가자에게는 '스타일리쉬 퍼포우먼상'이 수여됐으며, 수상자에게는 테일러메이드 어패럴 100만 원 상품권과 글로리 캐디백, 글로리 휠 보스턴백, 글로리 스몰 토트백, 글로리 트래블 커버, 글로리 리본 모자, 글로리 바이저 등 다양한 경품이 제공됐다.

행사에 참여한 한 참가자는 "여성 골퍼들과 함께하는 라운드를 넘어, 라이프 스타일을 공유하고 소통할 수 있었던 특별한 경험이 가장 인상 깊었다"며, "테일러메이드와 글로리 데이즈의 향후 활동이 더욱 기대된다"고 소감을 전했다.

김진웅 테일러메이드 마케팅 이사는 지난해 첫 글로리 데이즈 행사에 이어 올해에도 다양한 분야에서 활약하시는 여성 골퍼분들을 위한 뜻 깊은 자리를 마련하게 되어 매우 기쁘게 생각한다"며 "현재 약 1000여 명의 글로리 데이즈 정회원 분들을 비롯해 브랜드를 아껴주시는 많은 분들께 지속 가능한 프로그램과 다채로운 경험을 제공할 수 있도록 앞으로도 더욱 성장해 나가겠다. 글로리 데이즈를 향한 변함없는 성원과 열정에 진심으로 감사드린다"고 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.