역시 '남달라' 박성현과 팬카페 회원, 연말 김장 나눔 통해 독거노인 1…

역시 '남달라' 박성현과 팬카페 회원, 연말 김장 나눔 통해 독거노인 100명에 온기 전달
|남달라팬들과 함께 김장 봉사를 하는 박성현
|독거노인 100명에게 전달될 김장을 모두 마무리하고 기념촬영하는 박성현
[스포츠조선 정현석 기자]박성현이 팬카페 '남달라' 회원들과 함께 연말을 맞아 이웃과 나눔의 시간을 가졌다.
세마스포츠마케팅은 지난 13일 오후 LPGA에서 활약중인 박성현(32·인스파이어 엔터테인먼트 리조트)이 공식 팬카페 '남달라' 회원들 약 100여명과 함께 함현상생종합사회복지관에서 연말 나눔행사를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 연말을 맞아 지역사회 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하기 위해 마련된 자리로 박성현과 '남달라' 팬들이 참여해 김장김치를 정성껏 담그는 봉사활동으로 진행됐다. 이날 준비된 김장김치는 이 시설을 이용하는 독거노인 100명에게 전달될 예정이다.
행사 현장에는 박성현을 비롯해 공식 팬카페 '남달라' 회원들이 함께 모여 재료 손질부터 양념 버무림, 포장까지 전 과정을 직접 참여해 의미를 더했다. 특히, 단순한 기부를 넘어 함께 땀 흘리며 정성을 나누는 참여형 봉사활동으로 진행돼 현장 분위기를 더욱 훈훈하게 만들었다.
박성현은 "나눔에 함께 참여해주신 '남달라' 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "많은 분들과 함께여서 더 뜻 깊은 시간이었고, 이렇게 모인 작은 마음들이 누군가에게는 큰 따뜻함으로 전해지길 바란다"는 소감을 전했다.
세마스포츠마케팅 관계자는 "이번 행사는 선수와 팬이 함께 만들어가는 선한 영향력의 좋은 사례"라며 "앞으로도 스포츠를 통한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
박성현은 경기장 안팎에서 꾸준한 기부와 봉사활동을 이어오며 스포츠 스타로서의 사회적 책임을 실천하고 있다. 공식 팬카페 '남달라' 역시 다양한 나눔 활동을 통해 스타의 진심에 동참하고 있다.
사진제공=세마스포츠마케팅
