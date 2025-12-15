'소렌스탐과 단 두명 뿐' 박인비, 국제 행정가로 첫 걸음...IGF 이사 및 행정위원 위촉

기사입력 2025-12-15 13:49


'소렌스탐과 단 두명 뿐' 박인비, 국제 행정가로 첫 걸음...IGF 이…
박인비, IGF 이사 및 행정위원으로 위촉

[스포츠조선 정현석 기자]'골프여제' 박인비(36)가 국제골프연맹(IGF) 이사 및 행정위원로 공식 위촉됐다.

국제적 골프 행정가로서의 활동을 펼친다.

IGF는 '여자 프로골프의 전설' 안니카 소렌스탐(55, 스웨덴)이 2021년부터 회장을 맡고 있는 국제 스포츠 기구. 골프를 올림픽 종목으로 운영·관리하는 역할을 맡고 있다. IGF는 152개국의 골프협회와 주요 골프 단체를 회원으로 두고 있다. 골프의 글로벌 발전, 국가 간 협력 증진, 그리고 유소년·여성·신흥 시장을 포함한 골프 저변 확대를 목표로 다양한 프로그램과 정책을 운영중이다.

IGF 이사회는 국가별 골프 단체 회원 4명, 선수 회원 5명, IGF 회장까지 10명으로 구성된다.

박인비는 15일부터 미국여자골프협회(LPGA)를 대표해 IGF 이사 및 행정위원으로 공식 활동을 시작했다. 앞으로 IGF 이사회 참석을 통해 세계 골프 발전을 위한 전략 수립과 중장기 정책 마련에 나선다. 또한 행정위원회에서 국가연맹 회원 승인, 유스올림픽 골프경기 운영 감독, 세계 아마추어팀선수권대회(WATC) 감독 및 각국 올림픽위원회(NOC)간의 협력 관계 관리에도 참여한다.
'소렌스탐과 단 두명 뿐' 박인비, 국제 행정가로 첫 걸음...IGF 이…
박인비, IGF 이사 및 행정위원으로 위촉
IGF 이사 및 행정위원의 경우 영어 능통자여야 함은 물론 국가별 연맹 또는 협회 운영에 대한 이해, 투어와 대회에 대한 경험, 골프 규칙에 대한 지식 등 행정위원으로서의 핵심 역량 평가를 통해 위촉 여부를 결정한다. 이번 위촉은 국제 골프계가 박인비가 그동안 보여줬던 국제적 명성과 리더십을 인정한 결과물이란 평가. IGF는 "박인비는 2016년 올림픽 금메달리스트이자 최초의 골든 커리어 그랜드 슬램을 달성했을 뿐만 아니라 광범위한 글로벌 투어 경험을 보유하고 있다. 또한 IGF 선수위원회에서 지난 9년간 꾸준히 활동해왔고, 여성 골프의 위상을 글로벌 무대로 끌어올린 핵심 인물로 평가받고 있다. 이러한 복합적인 요소들이 이번 IGF 이사회 및 행정위원회 위촉의 기반이며, 명예의 전당에 오른 선수로서 풍부한 통찰력을 IGF에 제공할 수 있을 것이라고 기대한다"고 위촉 배경을 밝혔다.

박인비는 "그동안의 경험을 토대로 평소 관심분야인 올림픽에서 골프 종목의 글로벌 인지도 강화, 유소년 발굴 및 지원 프로그램 개발, 골프의 대중화 등 글로벌 골프 발전을 위해 맡은 역할에 최선을 다하겠다"는 소감을 밝혔다.

현재 IGF 이사회에 프로 골프 선수 출신 멤버는 안니카 소렌스탐과 박인비 두 명 뿐이다. 앞으로 국제 골프 거버넌스의 핵심 리더이자 행정가로서 첫 발을 내딛게 된 박인비의 국제 무대 활약이 기대된다.

사진제공 = 와우매니지먼트그룹

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '링거이모' 입 열었다…"의료 면허無, 반찬값 벌려고"[SC이슈]

2.

박나래 '링거이모', 입 열었다 "불법진료 기억 안나...의사·간호사 아니다"

3.

성유리, 훈남 교수父 근황 공개..여전한 영화배우 비주얼 '깜짝'

4.

정우성 "나에게 엄청난 용기를 준 작품..도발적이라고 생각했다"(메이드인코리아)

5.

유재석, 결국 일침 가했다 "노력도 안 하면서 서운해하고 남탓..어리석다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 떠나 진짜 마음 아프지만"…35살 베테랑의 승부수, KIA 9위 오명 지워줄까

2.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

3.

손흥민 떠나니 유니폼 집어던졌다! '붕괴된 위계질서' 논란 투성이…쏘니 있을 땐 에이스, 지금은 문제아

4.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

5.

RYU 10승 기회와 바꾼 예비역 선발 발굴…"덕분에 자신감 붙었습니다" [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 떠나 진짜 마음 아프지만"…35살 베테랑의 승부수, KIA 9위 오명 지워줄까

2.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

3.

손흥민 떠나니 유니폼 집어던졌다! '붕괴된 위계질서' 논란 투성이…쏘니 있을 땐 에이스, 지금은 문제아

4.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

5.

RYU 10승 기회와 바꾼 예비역 선발 발굴…"덕분에 자신감 붙었습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.