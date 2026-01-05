팀 리쥬란, 신흥 강자 노승희 품었다

|
[스포츠조선 김용 기자] '리쥬란' 모자 쓰게 된 노승희.
통산 3승의 노승희는 지난해 1승을 비롯해 정규투어 상금 순위 2위를 달성하는 등 특급 플레이어로 거듭났다. 이번 오프시즌 최고 매물 중 하나로 관심을 모았는데, 리쥬란을 선택했다.
또한 더 큰 도약을 위해 내년 드림투어 기반으로 활동할 윤수아, 황연서, 정지민2, 이현서도 파마리서치 리쥬란과 동행을 이어간다.
노승희는 "글로벌 브랜드인 리쥬란 가족이 돼 설렘과 함께 큰 책임감이 느껴진다"며 "매 대회 우승을 목표로 꾸준한 활약을 통해 리쥬란과 저를 더 크게 빛나게 하겠다"고 밝혔다.
리슈잉도 "24년도 파마리서치 리쥬란 왕중왕전 우승을 하고 운명처럼 다시 만나게 돼 정말 기쁘고 앞으로의 투어가 너무 기대된다"며 "이제 리쥬란의 리슈잉이 된 만큼 리쥬란 챔피언십 초대 챔피언은 물론 다승왕을 목표로 힘차게 나서겠다"고 말했다.
파마리서치골프단 관계자는 "그동안 육성 중심으로 구단을 운영하며 많은 보람과 자부심을 느꼈다"며 "이제는 육성을 넘어 더 큰 결실을 통해 선수들과 팬 모두가 애정하고, 선망하는 명문 구단으로 도약하겠다"고 밝혔다.
파마리서치는 해외 개막전인 '리쥬란 챔피언십'으로 올해 KLPGA 정규투어 포문을 연다. 이번 대회는 3월12일부터 태국 아마타스프링CC에서 열린다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com