"'필드+일상' 컨버터블" 테일러메이드, 수납 방수 실용성 담은 '플레이어스 백팩 트레블러' 출시

[스포츠조선 정현석 기자]테일러메이드가 견고한 수납력의 '플레이어스 백팩 트레블러' 를 선보인다.
이 백팩은 테일러메이드의 플레이어스 시리즈에 속하는 제품으로, 테일러메이드 트래블 라인 가운데 프리미엄 콘셉트로 전개되는 제품이다. 골프를 중심으로 일상과 여행까지 아우르는 다양한 라이프스타일 환경에서 활용할 수 있도록 기획됐다. 필드는 물론 출퇴근, 여행 등 폭넓은 상황에서도 골퍼의 니즈를 충족시키는 실용성과 완성도를 갖춘 것이 특징.
견고한 내구성과 체계적인 수납구조를 통해 테일러메이드 특유의 퍼포먼스 감각을 담아냈으며, 절제된 디자인에 메탈 로고 디테일을 더해 세련된 존재감을 강조했다는 설명.
일상 사용에 적합한 견고한 패브릭 소재를 적용했으며, 충격을 최소화하는 보호 수납부를 통해 노트북과 각종 전자기기를 안정적으로 보관할 수 있다. 디테일에서도 테일러메이드의 프리미엄 감성을 놓치지 않았다. 방수 라이너가 적용된 물병 포켓과 통기성 백 패널은 쾌적한 착용감을 제공하며, 물병 포켓 하단에 설계된 드레인 포트는 물기와 습기까지 세심하게 관리할 수 있도록 했다.
여행과 이동을 고려한 스마트한 설계도 눈에 띈다. 인체공학적 구조로 장시간 착용에도 편안함을 제공하며, 트롤리 패스 스루 패널을 적용해 여행 시 캐리어와의 높은 호환성을 자랑한다. 체계적인 수납 구조와 다양한 오거나이저 포켓을 통해 소지품을 효율적으로 정리할 수 있다.
테일러메이드는 플레이어스 백팩을 시작으로 플레이어스 시리즈를 지속적으로 확장해 나갈 예정이다. 플레이어스 백팩 스탠다드와 트래블러를 비롯해 4휠 롤러 캐리어, 드롭킷, 익스팬더블 트래블 커버, 컴팩트 트래블 커버 등 다양한 여행용 제품들도 순차적으로 출시할 예정이다.