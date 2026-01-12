이런 대반전이...KPGA 강자 캐나다 교포 이태훈 LIV 진출, 돈방석 앉을까

이태훈은 12일(한국시각) 미국 플로리다주 리칸토 블랙다이아몬드랜치에서 열린 LIV 골프 프로모션 최종 4라운드 경기 끝에 합계 11언더파 1위로 LIV 골프 출전권을 손에 거머쥐었다.
이번 프로모션은 총 4라운드 합계 결과를 내 상위 3명에게 LIV 출전권을 주는 이벤트였다. 사우디 국부 펀드의 힘으로 2022년 PGA 대항마가 되겠다며 설립된 LIV는 자유 분방한 경기와 엄청난 상금으로 그동안 화제를 일으켰다. 명예를 위해서는 PGA에서 뛰어야 하지만, 돈이라면 LIV에서 골프를 치는 게 맞다는 논리에 수많은 슈퍼스타들이 적대 관계가 되기도 했다. 존 람, 브룩스 켑가, 브라이슨 디섐보가 LIV로 떠난 대표적인 스타들.
LIV 역시 시즌 순위에 따라 출전권을 유지하고 잃는 시스템. 지난해 장유빈이 한국인 선수 최초로 LIV 무대에 뛰어들었지만, 1년 만에 짐을 싸게 됐다. LIV는 임성재, 김시우 등 한국 슈퍼스타들에게 손을 내밀었지만, 거절을 당했다. 지난해까지는 케빈 나가 '아이언헤드' 팀의 수장으로 아시아 선수들의 리더 역할을 했다.
이태훈은 1라운드 63명 출전 선수에 이름을 올려 20명 안에 들었다. 그리고 1라운드 예선 면제 선수 20명이 합세해 치른 2라운드도 상위권으로 통과했다. 3라운드에서 2타차 선두를 유지한 이태훈은 4라운드에서도 5언더파를 치며 3, 4라운드 합계 11언더파로 전체 1위 영광을 차지했다. 상금 20만달러에, 올시즌 LIV에서 뛸 수 있는 자격을 갖췄다.
Mandatory Credit 연합뉴스
이태훈은 2013년 아시안투어 신인왕 출신. 2017년 신한동해오픈 우승을 계기로 KPGA에서 뛰게 됐으며 KPGA 4승, 아시안투어 2승을 차지한 강자다. 지난 시즌에도 우리금융챔피언십 우승에 상금 2위, 제네시스 포인트 3위에 올랐다. 볼스트라이킹 능력만큼은 KPGA 최고 선수로 손꼽힌다.
이태훈의 1위가 왜 반전이냐면, 사실 이 대회 출전하지 않으려고 했기 때문. 가족 문제를 처리하기 위해 한국에 머무는 가운데 프로모션 대회 참가가 사실상 힘들었다. 이태훈은 1라운드 예선 면제 자격이었다. 그런데 개인 업무가 일찍 처리됐다. 뒤늦게 참가를 타진했고, 1라운드부터 뛰면 참가할 수 있다는 답변을 받고 미국행 비행기에 올랐는데 '초대박'을 터뜨렸다. 대회 1승만 차지해도 LIV에서는 우승상금이 무려 400만달러다. 인생 역전의 기회다. 꾸준히 상위권에만 들어도 엄청난 돈을 벌 수 있다.
한편 '풍운아' 교포 선수 앤서니 김도 전체 3위로 LIV에 잔류하게 됐다. PGA 3승의 앤서니 김은 개인사로 2012년 갑자기 골프를 관두고 잠적했다가, 2024년 LIV를 통해 골프계에 복귀했다. 그리고 지난 시즌 시드를 잃었다.
김홍택, 전가람 등 한국인 선수들도 8명 참가했으나 최고 성적은 왕정훈의 공동 4위였다. 나머지 선수들은 3라운드에도 오르지 못했다.