'유일한 기준은 완벽함' 혼마골프, 프리미엄 라인 베레스10 시리즈 공개

[스포츠조선 정현석 기자]프리미엄 골프 브랜드 혼마골프가 프리미엄 라인 베레스10 (BERES 10) 시리즈를 선보인다.
이번 시리즈에서는 지난 BERES 9의 아마크FX에서 진화한 아마크 플라이트(ARMRQ FLIGHT) 샤프트가 적용된다. 경량화된 5축으로 변화되면서 더 속도감 있는 구질을 구현하고 샤프트의 내부 소재는 고강도, 고탄성 섬유인 TORAYCA® T1100G를 메쉬 구조에 최초 적용하며 임팩트의 효율성을 극대화했다. 이는 기존 10축 샤프트 이상의 견고함을 가진다
2~3스타는 킥포인트를 버트(butt) 측에 가깝게 배치해 스윙 타이밍을 보다 수월하게 잡을 수 있으며, 불필요한 스핀을 억제하고 에너지 손실 없는 헤드 스피드 가속화로 비거리를 만들어낸다.
헤드 디자인 역시 눈에 띈다. 1834년부터 이어져 온 일본 전통 유리 공예 '에도 키리코'에서 영감을 받아, 정교한 기하학적 패턴과 절제된 우아함을 현대적으로 재해석했다. 기술적 탁월함과 미적 세련미가 공존하는 BE
드라이버는 퓨어 스피드 엔진 콘셉트를 바탕으로, 풀 티타늄 구조와 후방 무게 중심 설계를 적용해 흔들림 없는 안정감과 높은 탄도를 구현했다. 컵 페이스와 고밀도 가변 페이스를 결합해 페이스 어느 지점에 맞아도 높은 볼 스피드를 유지하도록 설계했으며, 관용성을 강화해 일관된 비거리 성능을 추구한다.
페어웨이 우드는 반발력을 극대화한 컵 페이스와 저중심 설계를 통해 높은 탄도와 빠른 볼 스피드를 구현했고, 로프트 별로 최적화된 무게 중심 배치를 적용해 비거리 성능을 극대화하도록 설계됐다. 하이브리드는 고강성 페이스와 저중심 설계, 통합 무게 설계를 바탕으로 일관된 궤적과 안정적인 탄도를 구현했으며, 폭발적인 스피드에 정밀한 컨트롤 샷을 더해 완성도를 높였다.
혼마골프 관계자는 "BERES 10은 완벽함을 기준으로 한 럭셔리 퍼포먼스의 진화를 지향하며, 흔들림 없는 일관성과 자신감을 원하는 골퍼를 위해 완성됐다"며 "기술과 미학, 그리고 장인 정신이 결합된 BERES만의 가치를 필드 위에서 경험할 수 있을 것"이라고 전했다.
사진제공=혼마골프