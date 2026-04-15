프로암에서 이렇게 살벌하게 친다고? 12언더 허인회 "대회때 칠 거 다 쳤나"

사진제공=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] "대회 대 칠걸 다 친 거 아닌가."

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KPGA의 간판 스타 허인회가 개막전부터 대형 사고를 칠 수 있을 것인가.

2026시즌 KPGA 투어의 서막을 알리는 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈'(총상금 10억 원, 우승상금 2억 원)의 공식 연습라운드가 15일 강원도 춘천에 있는 라비에벨 골프앤리조트 올드코스에서 열렸다. 본 대회를 하루 앞두고 KPGA 투어의 간판인 허인회(40·금강주택)가 개막전에 나서는 소감을 밝혔다.

KPGA 투어를 대표하는 베테랑 허인회는 연습라운드를 앞두고 소떡소떡을 한입 베어 물더니 특유의 솔직하고 유쾌한 멘트로 개막전 소감을 털어놨다.

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허인회는 먼저 "엄청 설레고 작년에 못한 아쉬움을 개막전부터 날려보겠다"며 대회를 앞둔 심경을 밝혔다.

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그는 지난시즌 후반기 아쉬움을 되새기며 이번 겨울 훈련 방향을 완전히 바꿨다고 설명했다.

허인회는 "작년에 너무 단기간에 '뭔가를 한 방에 해보겠다'는 욕심이 컸던 것 같다. 그래서 이번 겨울에는 무리하게 웨이트 트레이닝이나 강도 높은 연습으로 실력을 끌어올리기보다 가족과 시간을 많이 보내며 리프레시하고 재정비하는 데 집중했다"고 말했다.

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하지만 막상 대회장에 도착하자 마음가짐이 흔들렸다고 너스레를 떨었다. 그는 "욕심을 부리지 않고 차분하게 임하자고 마음먹고 왔는데 막상 오니까 또 욕심이 난다. 코스가 워낙 좋아서"라며 웃음을 지어 보였다.

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특히 라비에벨 골프앤리조트의 빠른 그린에 대한 기대감을 숨기지 못했다. 허인회는 "원래 빠른 그린을 좋아한다"면서 "평균 퍼트수 부문에서 4년간 1위(2021~2024년)를 할 만큼 퍼트는 자신 있어서 더 기대된다. 그래도 최대한 차분하게 하려고 노력할 것"이라고 각오를 다졌다.

한편 허인회는 연습라운드 전날 프로암 대회에서 12언더파를 기록하며 선수 부문 1위에 오르기도 했다.

이에 대해 허인회는 "기분은 좋은데 대회 때 해야 할 걸 어제 다 한 건 아닌가 싶어 두렵기도 하다"며 특유의 유머를 발휘했다.

이어 그는 "오늘은 좀 차분한 마음가짐으로 연습을 하려고 한다. (프로암에서) 첫 스타트를 좋게 끊어 '올해 첫 대회부터 잘 될 것 같다'는 좋은 징조"라고 덧붙였다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com