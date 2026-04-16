테일러메이드 아이언, "2025년 점유율 1위 달성의 핵심 카테고리" 분석

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]테일러메이드가 2025년 국내 골프 클럽 시장(온, 오프라인 전체) 점유율 1위(클럽 전체 브랜드별 판매 수량 기준) 달성의 원인을 분석했다.

Advertisement

아이언 카테고리가 주요한 역할을 했다는 결론. 특히 국내 골퍼들의 플레이 스타일을 반영한 제품 포트폴리오 구성이 아이언 카테고리 전반의 성과로 이어졌다고 분석했다.

관용성과 비거리를 기본으로 하고 있는 주력 모델인 P·790과 P·8CB 아이언은 각각의 설계 특성을 기반으로 제품 라인업을 구성하고 있다.

P·790 아이언은 번호별 최적화된 헤드 설계와 스피드폼 에어(SpeedFoam™ Air) 기술을 적용해 폭발적인 타구감과 향상된 퍼포먼스를 제공한다.

Advertisement

P·8CB 아이언은 투어 DNA에 높은 관용성을 더한 단조 아이언으로, 1025 연철 기반의 초고밀도 단조 공정을 통해 부드러운 타구감과 안정적인 샷 구현을 돕는다.

Advertisement

이에 따라 테일러메이드는 감사제 기간 동안 P·790 및 P·8CB 아이언 구매 고객을 대상으로 TP5 및 TP5x 골프볼 1더즌을 현장에서 증정한다.

테일러메이드 관계자는 "아이언 카테고리에서 다양한 플레이 스타일을 고려한 P·시리즈 라인업을 확대해왔다"며 "앞으로도 골퍼의 플레이 특성에 맞는 제품을 중심으로 라인업을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.