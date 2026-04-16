평생 쓸 골프공 한 번에 받을 기회? 스릭슨, '1200개의 공 증정' 역대급 프로모션

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[스포츠조선 정현석 기자]던롭스포츠코리아(주)가 전개하는 글로벌 골프 브랜드 스릭슨이 본격적인 골프 시즌을 맞아 '스릭슨 Z-STAR 100더즌 프로모션'을 진행한다고 밝혔다.

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이달부터 오는 8월 31일까지 5개월 간 진행되는 이번 프로모션은 스릭슨의 대표적인 프리미엄 볼 라인업인 Z-STAR 시리즈(Z-STAR, Z-STAR XV, Z-STAR DIAMOND)에 대한 고객들의 성원에 보답하고, 더 많은 골퍼가 투어급 퍼포먼스를 경험할 수 있도록 기획됐다.

이번 프로모션의 가장 큰 특징은 단연 파격적인 경품 규모다.

매월 1명의 당첨자를 선정, Z-STAR 시리즈 볼 100더즌(1200구)을 증정한다. 5개월간 총 5명의 당첨자에게 지급되는 볼은 총 500더즌(6000구)에 달하며, 이는 국내 골프 볼 프로모션 중에서도 손꼽히는 압도적 스케일이다.

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특히 이번 프로모션은 스릭슨 Z-STAR 시리즈의 우수한 퍼포먼스를 입증하는 성과를 기념하는 의미를 담고 있다. Z-STAR 시리즈는 세계적인 투어 프로들의 선택을 받으며 2025년 한 해 동안 전 세계 글로벌 투어에서 무려 49승을 합작하는 쾌거를 이뤘다. 던롭스포츠코리아 마케팅 관계자는 "이번 프로모션은 Z-STAR 시리즈가 거둔 글로벌 투어의 압도적인 성과를 기념하고, 한국 아마추어 골퍼들이 스릭슨만의 차별화된 퍼포먼스를 부담 없이 마음껏 경험해 보길 바라는 마음에서 준비했다"고 전했다.

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이번 프로모션은 Z-STAR 시리즈 구매 영수증을 공식 홈페이지에 등록하면 응모가 완료된다.