"이제 더 큰 무대에서 경쟁" 아시안투어 첫 제패 함정우, 7월 디오픈 정조준

인터내셔널 시리즈 싱가포르 오픈 우승자 함정우. 아시안투어(Asian Tour) 제공

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[스포츠조선 정현석 기자]함정우(33.하나금융그룹)가 아시안투어 인터내셔널 시리즈 '싱가포르 오픈(총상금 200만 달러)'에서 와이어 투 와이어 우승을 차지하며 디오픈 출전권을 확보했다.

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함정우는 23일부터 26일까지 나흘간 싱가포르 센토사 섬에 위치한 센토사 골프클럽(파71. 7411야드)에서 열린 대회 마지막 날 3타를 줄이며 최종합계 16언더파 268타로 2위와 2타 차 우승을 차지했다.

함정우는 우승 후 "마지막까지 내 플레이에만 집중하려고 한 것이 우승으로 이어진 것 같다. 최종 라운드를 4타 차 선두로 시작했다. 좋은 위치에서 시작한 만큼 스스로에 대한 책임감이 컸다"며 "이번 우승은 개인적으로도 큰 의미가 있다. 그 동안 쌓아온 경험과 준비가 빛을 발한 것 같아 더 기쁘다. 늘 곁에서 묵묵히 응원해준 가족과 특히 사랑하는 딸 소율이에게 고맙다. 더불어 나를 믿고 아낌없는 지원해주는 후원사 하나금융그룹과 늘 변함없이 응원해주는 팬들에게도 고마움을 전한다"는 소감을 밝혔다. 이어 "이번 우승을 발판 삼아 더 큰 무대에서도 당당히 우승 경쟁 할 수 있는 선수가 되겠다. 오늘 이 기분을 오래도록 기억하며 앞으로도 최선을 다하겠다"고 전했다.

2018년 KPGA 투어에 입성한 함정우는 2019년 'SK텔레콤 오픈'에서 첫 승을 거둔 뒤 2021년 '현대해상 최경주 인비테이셔널', 2023년 '현대해상 최경주 인비테이셔널', 2024년 '골프존-도레이 오픈'에서 우승하며 KPGA 투어 통산 4승을 기록 중이다.

인터내셔널 시리즈 싱가포르 오픈에서 플레이 중인 함정우. 아시안투어(Asian Tour) 제공

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함정우는 아시안투어 첫 우승으로 오는 7월 열리는 '제154회 디오픈 챔피언십' 출전권을 획득했다. 인터내셔널 시리즈 '싱가포르 오픈' 상위 2명에게는 '제154회 디오픈 챔피언십' 참가 자격이 부여된다.

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같은 대회에 출전한 문도엽(35.DB손해보험)이 공동 6위, 왕정훈(31.DAEJIN)이 공동 26위, 최승빈이(25.CJ)이 공동 52위, 김홍택(33.DB손해보험)이 공동 56위에 올랐다.

함정우는 이번 대회 전까지 아시안투어 시드가 없었다.

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하지만 2025년부터 전년도 제네시스 포인트 15위 이내 선수 중 8명의 선수가 풀 필드(Full Field)로 진행되는 인터내셔널 시리즈 대회에 나설 수 있게 됐고, 지난해 제네시스 포인트 15위로 시즌을 마감한 함정우는 '막차'로 2026년 인터내셔널 시리즈 출전 자격을 획득했다.

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이전까지 인터내셔널 시리즈 대회에는 제네시스 포인트 5위 이내 선수 중 상위 1명만 출전할 수 있었다.

KPGA는 2024년부터 해외투어와 업무 활성화, 상호 교류 확대 등 '스포츠 외교'에 집중해 KPGA 투어 선수들이 해외로 진출할 수 있는 경로 확대에 힘을 쏟아왔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com