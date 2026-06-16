혼마골프, 스포츠카 부가티와 협업 통해 한정판 'HONMA × BUGATTI: Icons' 컬렉션 출시[골프소식]

혼마x부가티 컬래버레이션 컬렉션_슈퍼 프리미엄 컬렉션 4S

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[스포츠조선 정현석 기자]프리미엄 브랜드 혼마가 스포츠카 브랜드 부가티와 손잡고 'HONMA × BUGATTI: Icons'(혼마 × 부가티: 아이콘스)를 최초로 공개했다.

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이번 컬렉션은 두 브랜드가 각자의 영역에서 추구해온 '궁극의 완성도'라는 공통된 기준에서 출발했다.

"세계 최고 플레이를 위해 정밀하게 만들어지고, 소유를 위해 창조되다"라는 콘셉트 아래 기획됐고, 혼마의 정교한 클럽 제작 기술과 부가티의 디자인 철학을 결합해 필드 위 퍼포먼스와 소유 가치를 함께 담아낸 것이 특징.

단순한 로고 적용을 넘어 부가티 하이퍼카의 디자인 언어를 클럽에 구현했다. 드라이버 헤드 페이스에는 부가티의 계기판에서 영감을 받은 디자인 디테일을 적용했고, 퍼터에는 부가티의 'B' 로고에서 착안한 헤드 디자인을 반영해 브랜드 아이덴티티를 강조했다.

혼마x부가티 컬래버레이션 컬렉션_ 프리미엄 컬렉션 풀세트

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이번 컬렉션은 베레스 슈퍼 프리미엄 컬렉션, 투어 월드 프리미엄 컬렉션, 슈퍼 프리미엄 부가티 퍼터 등 총 세 가지 라인업으로 구성됐다.

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베레스 슈퍼 프리미엄 컬렉션은 부가티의 DNA가 혼마의 최상위 라인업인 '베레스'와 만나 속도와 예술의 정점을 이뤄냈다. 성능 뿐 아니라 소유 가치를 중시하는 골퍼와 컬렉터를 위해 기획된 라인. 국내에는 3스타와 4스타 등급이 출시될 예정이다.

투어 월드 프리미엄 컬렉션은 혼마의 프로페셔널 라인인 'TW'의 퍼포먼스 DNA에 부가티의 디자인 언어를 이식했다.

혼마x부가티 컬래버레이션 키 비주얼_슈퍼프리미엄

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슈퍼 프리미엄 부가티 퍼터는 부가티 차의 디자인 요소와 혼마의 정밀 가공 기술을 결합한 제품. 솔 부분에는 부가티 계기판에서 영감을 받은 디테일을 적용했으며, 자동차 보닛을 연상시키는 매끄러운 헤드 라인으로 브랜드 아이덴티티를 강조했다. 정밀 밀링 처리된 헤드는 전용 그립과 완벽한 일체감을 이루며 뛰어난 피드백을 전달한다.

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비브케 슈탈 부가티 인터내셔널 사장은 "스포츠, 퍼포먼스, 웰빙은 부가티 고객들의 라이프스타일과 깊게 맞닿아 있으며, 이들의 열정에 부합하는 제품을 선보이게 되어 매우 기쁘다"며, "각 분야의 정점에 선 두 브랜드의 만남은 우수성, 혁신, 그리고 영원한 장인정신에 대한 약속의 결과물"이라고 소감을 밝혔다.

혼마x부가티 컬래버레이션 컬렉션_라이프 스타일

이번 혼마 × 부가티 컬래버레이션 컬렉션은 드라이버, 페어웨이 우드, 유틸리티, 아이언 세트, 퍼터로 구성되며, 전용 헤드커버와 전용 박스, 액세서리 등이 포함된 풀 세트 형태로 판매될 예정이다. 국내에서는 오는 6월 말부터 한정 수량으로 판매된다.