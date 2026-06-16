메이저 첫 우승 김민솔, '전설' 신지애 아성에 도전, 두산건설 We've 골프단에 흐르는 '챔피언 DNA'

(MHN 남양주, 박태성 기자) 13일 경기도 남양주에 위치한 레이크우드 컨트리클럽(파71ㅣ6,091미터)에서 대한골프협회(KGA) 메이저 대회인 '메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회'(총상금 15억 원 우승상금 4억 원) 무빙데이 3라운드가 열렸다.

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[스포츠조선 정현석 기자]두산건설 We've 골프단 '괴물 루키' 김민솔이 한국 여자골프 최고 권위의 메이저 대회를 제패하며 새로운 '메이저 퀸'의 탄생을 알렸다.

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김민솔은 지난 14일 경기 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 막을 내린 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회(총상금 15억 원, 우승 상금 4억 원)에서 최종 합계 4언더파 280타로 정상에 올랐다. 지난 iM금융오픈 우승 이후 2개월 만에 추가한 시즌 두 번째 트로피이자, 생애 첫 메이저대회 우승이다.

이번 우승으로 올 시즌 KLPGA 투어 유일한 다승자로 우뚝 선 김민솔은 현재 상금, 대상, 신인왕 부문에서 선두로 치고 나갔다. 이로써 김민솔은 지난 2006년 신지애 이후 단 한 번도 나오지 않았던 '루키 전관왕(상금왕·대상·다승왕·신인왕·평균타수)'이란 대기록에 도전할 발판을 마련했다.

김민솔의 이번 메이저 제패는 두산건설 We've 골프단과 한국여자오픈의 인연을 다시 한번 증명했다.

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1987년 출범한 한국여자오픈은 당대 최고의 스타들만 우승컵을 허락해 온 내셔널 타이틀 대회. 두산건설은 이미 과거 한국여자오픈을 정복했던 레전드 신지애(2006년 최연소 우승 및 2008년 우승)와 임희정(2022년 72홀 최저타수 우승)을 각각 서브 후원과 소속 선수로 영입하며 인연을 맺은 바 있다. 여기에 구단이 고등학생 시절부터 발탁해 키워낸 '성골 루키' 김민솔이 2026년 대회의 주인공이 되면서, 두산건설 소속 3명의 한국여자오픈 챔피언이 함께 뛰는 모습이 연출됐다.

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개인 종목인 골프에서 보기 드물게 '팀워크'와 '연대 의식'을 강조해 온 두산건설만의 구단 문화가 이번 우승의 숨은 원동력으로 꼽힌다.

두산건설은 2023년 창단 멤버로 김민솔을 발탁한 이후 프로 데뷔부터 첫 승, 메이저 우승에 이르기까지 모든 성장 과정을 함께했다. 투어 생활 동안 김민솔은 임희정, 박결, 유효주, 이율린 등 베테랑 선배들과 격의 없이 소통하며 경기 운영 노하우를 전수받았다.

(MHN 남양주, 박태성 기자) 13일 경기도 남양주에 위치한 레이크우드 컨트리클럽(파71ㅣ6,091미터)에서 대한골프협회(KGA) 메이저 대회인 '메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회'(총상금 15억 원 우승상금 4억 원) 무빙데이 3라운드가 열렸다.

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여기에 아시안게임 금메달을 이끌었던 국가대표 코치 출신 오세욱 단장의 케어가 더해졌다. 오 단장은 주요 대회 기간 라운드가 끝날 때마다 김민솔과 소통하며 기술적 조언은 물론 멘탈 관리까지 세심하게 챙겨 선수가 오롯이 경기에만 집중할 수 있는 환경을 만들었다. 메이저 무대를 호령했던 선배들의 챔피언 DNA와 구단의 지원이 '메이저 퀸'을 길러낸 셈.

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우승 직후 김민솔은 "꼭 우승하고 싶었던 대회에서 정상에 올라 정말 기쁘고, 항상 최고의 플레이를 펼칠 수 있도록 든든하게 지원해 주시는 두산건설에 감사드린다"고 소감을 밝혔다. 이어 "언젠가 세계 정상에 오르는 것이 꿈이지만, 올해 최우선 목표는 KLPGA 전관왕"이라며 "같은 두산건설 가족인 신지애 언니의 대기록 계보를 제가 이어받을 수 있다면 무엇보다 뜻깊을 것 같다"며 당찬 포부를 전했다.

두산건설 관계자는 "한국여자오픈 우승자들이 세대를 넘어 한 구단에서 시너지를 내고 있다는 점은 매우 자랑스러운 일"이라며 "앞으로도 선수들이 서로에게 긍정적인 영감을 주며 동반 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠으며, 골프에서도 '팀'으로 승리하는 두산건설 We've 골프단만의 명문 문화를 이어가겠다"고 전했다.

사진제공=두산건설