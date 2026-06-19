'패셔니스타' 리키 파울러, US오픈에서도 시선집중! 이번엔 어떤 아이템?

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 필드 위의 패셔니스타로 불리는 리키 파울러(미국)가 2026 US오픈에서도 자신 만의 감각을 선보였다.

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미국 USA투데이는 18일(한국시각) '파울러의 핑크색 골프화가 시선을 사로 잡았다'고 전했다. 파울러는 이날 미국 뉴욕주 사우스햄턴의 시네콕 힐스 골프 클럽(파70·7440야드)에서 펼쳐진 1라운드에서 새로운 골프화를 착용해 주목 받았다.

2008년 벤 호건상을 수상한 파울러는 이듬해 PGA(미국프로골프)투어에 데뷔, 2010년 올해의 신인상을 차지했다. 현재까지 PGA투어에서 6승, DP월드투어(유러피언투어)에서 2승을 기록 중이다. 커리어 첫 우승을 2011년 제54회 한국오픈에서 거둬 국내 팬들에게도 유명한 선수다.

이런 파울러의 실력보다 더 주목 받는 건 그가 필드에서 선보이는 패션이다. 파울러는 매 대회 최종 라운드마다 강렬한 주황색 옷을 입고 출전한다. 챙이 일자로 펴진 스냅백 형태의 모자도 즐겨 쓴다. 이런 스타일을 자연스럽게 소화해 팬들의 사랑을 받아 왔다. 이번에는 색다른 골프화로 화제의 중심에 서는 모양새다.

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이번 US오픈에는 샘 번스, 캐머런 영, 키컨 브래들리, 마이클 김 등 미국 선수 뿐만 아니라 로리 매킬로이(북아일랜드), 욘 람(스페인), 마쓰야마 히데키(일본) 등 강자들이 총출동 한다. 한국 선수 중에는 임성재, 김주형, 김시우가 도전장을 냈다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com